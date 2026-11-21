Ο αρχηγός των «πράσινων» θα πάρει ανάσες καθώς αγωνίστηκε σε τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια μέσα σε διάστημα μόλις οκτώ ημερών, απέναντι σε Μπαρτσελόνα, Κολοσσό, Βίρτους Μπολόνια και Ζάλγκιρις

Χωρίς τους Μπόνγκα και Χέιζ-Ντέιβις θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην αποψινή αναμέτρηση με το Μαρούσι, καθώς αμφότεροι έμειναν εκτός εξάδας ξένων στο πλαίσιο της διαχείρισης του ρόστερ.

Παράλληλα, από την αναμέτρηση θα απουσιάσει και ο Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός των «πράσινων» θα πάρει ανάσες, καθώς αγωνίστηκε σε τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια μέσα σε διάστημα μόλις οκτώ ημερών, απέναντι σε Μπαρτσελόνα, Κολοσσό, Βίρτους Μπολόνια και Ζάλγκιρις.

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