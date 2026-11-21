Η ιστορική αντιπαλότητα των δύο ομάδων αποτυπώθηκε και στην ατμόσφαιρα του γηπέδου, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση σε ένα από τα πιο ξεχωριστά παιχνίδια του ελληνικού μπάσκετ

Σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα διεξάγεται το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, με το Παλατάκι να είναι κατάμεστο και τους φίλους του Δικεφάλου να δίνουν ξεχωριστό παλμό στην αναμέτρηση.

Τα συνθήματα και η έντονη παρουσία των οπαδών του ΠΑΟΚ δημιούργησαν ένα εκρηκτικό σκηνικό στις εξέδρες, με την κερκίδα να συμμετέχει δυναμικά από τα πρώτα λεπτά.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η ιστορική αντιπαλότητα των δύο ομάδων αποτυπώθηκε και στην ατμόσφαιρα του γηπέδου, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση σε ένα από τα πιο ξεχωριστά παιχνίδια του ελληνικού μπάσκετ.