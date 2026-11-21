Το ιατροδικαστικό πόρισμα για τη γυναικοκτονία στο Θησείο αποκαλύπτει ότι η 60χρονη υπέστη στραγγαλισμό και έφερε στο σώμα της παλαιότερες κακώσεις που χαρακτηρίζονται χρόνιες

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία της 60χρονης Μαρίνας στο Θησείο, με το ιατροδικαστικό πόρισμα να αποκαλύπτει ότι η γυναίκα έφερε και παλαιότερες κακώσεις. Την ίδια ώρα, ο 61χρονος σύζυγός της, που κατηγορείται ότι τη σκότωσε μέσα στο σπίτι τους τα ξημερώματα της Πέμπτης, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η 60χρονη υπέστη στραγγαλισμό και σοβαρά χτυπήματα, ενώ διαπιστώθηκαν και κατάγματα στα πλευρά της. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στη σορό της εντοπίστηκαν κακώσεις που χαρακτηρίζονται χρόνιες, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

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Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, το ιατροδικαστικό πόρισμα καταγράφει ότι η 60χρονη στραγγαλίστηκε και δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές σωματικές κακώσεις. Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα αφορά την παρουσία χρόνιων κακώσεων στο σώμα της.

Το συγκεκριμένο στοιχείο δημιουργεί ερωτήματα για το παρελθόν της γυναίκας και τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκαν οι παλαιότεροι τραυματισμοί της.

«Την αδερφή μου δεν τη φέρνει πίσω κανένας»

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν τα λόγια της αδελφής της Μαρίνας, η οποία μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA.

Ερωτηθείσα τι θα αποτελούσε δικαίωση για την οικογένειά της, απάντησε:

«Η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορεί να υπάρξει. Αυτό θα ήτανε. Αλλά και πάλι, την αδερφή μου, δεν την φέρνει πίσω κανένας».

Σε ερώτηση για το εάν είχε ποτέ φανταστεί ότι θα μπορούσε να συμβεί μια τέτοια τραγωδία, η ίδια δήλωσε:

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«Δεν το περιμένει κανείς γιατί μπορεί να είναι δίπλα σου, αλλά έρχεται και στο σπίτι σου».

Η αδελφή της 60χρονης απέρριψε επίσης αναφορές σχετικά με την ψυχική κατάσταση του θύματος.

«Η αδερφή μου δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Δεν ήταν τρελή η αδερφή μου. Αν είναι δυνατόν! Δεν ξέρω πώς σκέφτεται και δεν με ενδιαφέρει πώς σκέφτεται αυτός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την Κυριακή το τελευταίο αντίο στη Μαρίνα

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς και φίλοι ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν την 60χρονη στην ιδιαίτερη πατρίδα της.

Η κηδεία της Μαρίνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο χωριό Κατσαρού, στον Πύργο Ηλείας, όπου η οικογένειά της θα της πει το τελευταίο αντίο.