Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών συγκλίνουν προς το σενάριο της αυτοκτονίας για τον 78χρονο, ο οποίος είχε λάβει δικαστική κλήση σε απολογία για σκόπιμη παρεμπόδιση των εισαγγελικών ερευνών

Νεκρός εντοπίστηκε στο εξοχικό του στην Τοσκάνη ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας Τζιάνι Ντε Τζενάρο, ο οποίος βρισκόταν υπό έρευνα για φερόμενες προσπάθειες παρεμπόδισης νέας έρευνας σχετικά με τη δολοφονία ενός κορυφαίου δικαστή κατά της μαφίας το 1992.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών συγκλίνουν προς το σενάριο της αυτοκτονίας.

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Ο Ντε Τζενάρο, σε ηλικία 78 ετών, διετέλεσε αρχηγός της εθνικής αστυνομίας από το 2000 έως το 2007. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους αξιωματούχους ασφαλείας της Ιταλίας, με καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ιδιαίτερα στην εκστρατεία κατά της μαφίας «Κόζα Νόστρα» της Σικελίας τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Η δικαστική κλήση και η παρεμπόδιση του πληροφοριοδότη

Πριν από μια εβδομάδα, όμως, είχε λάβει δικαστική κλήση σε απολογία για σκόπιμη παρεμπόδιση των εισαγγελικών ερευνών που αφορούσαν τη δολοφονία, από την Κόζα Νόστρα, του γνωστού δικαστικού Πάολο Μπορσελίνο. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, μαζί με ορισμένους συνεργάτες του, επιχείρησαν να εμποδίσουν τον πληροφοριοδότη Σαλβατόρε Κοντόρνο να μιλήσει σε δικαστές.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ντε Τζενάρο είχε δραστηριοποιηθεί με στόχο ο μετανοημένος μαφιόζος Σαλβατόρε Κοντόρνο να μην αποκαλύψει στη Δικαιοσύνη τις λεπτομέρειες που γνώριζε σχετικά με τη δολοφονία Μπορσελίνο – η οποία διαπράχθηκε πριν από 34 χρόνια – και το πού θα μπορούσε να βρίσκεται η προσωπική του ατζέντα.

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Οι ερευνητές υποψιάζονται επίσης ότι παρακρατήθηκαν έγγραφα που σχετίζονται με τη σύλληψή του στη Σικελία το 1989. Εκείνη την εποχή, ο Ντε Τζενάρο ηγούνταν της Κεντρικής Μονάδας Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Αστυνομίας.

Πριν από μια εβδομάδα επίσης, η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του Ντε Τζενάρο και από τότε ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας είχε απομονωθεί από γνωστούς και συγγενείς.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε βαθιά σοκαρισμένη από τον θάνατο του Τζιάνι Ντε Τζενάρο και συλλυπήθηκε την οικογένειά του.

Η υπόθεση Μπορσελίνο παραμένει αμφιλεγόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του

Ο χειρισμός της έρευνας για τη δολοφονία του Μπορσελίνο παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια της πρόσφατης ιταλικής ιστορίας. Λιγότερο από δύο μήνες πριν από τη δολοφονία, μια βόμβα της μαφίας είχε σκοτώσει τον αντιμαφιόζο δικαστή Τζιοβάνι Φαλκόνε, στενό συνεργάτη του Ντε Τζενάρο.

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Η αστυνομία είχε εντοπίσει υπόπτους, οι οποίοι όμως αργότερα αθωώθηκαν. Σε μεταγενέστερες έρευνες εξετάστηκαν καταγγελίες περί ψευδών ομολογιών κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Η διαδρομή του στην ιταλική αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας

Η καριέρα του Ντε Τζενάρο εκτεινόταν από τον αγώνα κατά της σικελικής μαφίας έως τα ανώτατα κλιμάκια της ιταλικής αστυνομίας και των υπηρεσιών πληροφοριών.

Με το παρατσούκλι «Ο Καρχαρίας», συνεργάστηκε στενά με τον Φαλκόνε σε ιστορικές έρευνες κατά της μαφίας και συνέβαλε στην επίβλεψη της έκδοσης από τη Βραζιλία του πληροφοριοδότη της μαφίας Τομάζο Μπουσέτα.

Ο Ντε Τζενάρο ανέλαβε αργότερα τη Διεύθυνση Ερευνών κατά της Μαφίας, υπηρέτησε ως αρχηγός της εθνικής αστυνομίας για επτά χρόνια και στη συνέχεια ηγήθηκε του τμήματος συντονισμού των ιταλικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Το 2013, ανέλαβε πρόεδρος του κρατικού ομίλου αεροδιαστημικής και άμυνας Finmeccanica, ο οποίος αργότερα μετονομάστηκε σε Leonardo, θέση την οποία διατήρησε μέχρι το 2020.

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Γεννημένος στο Ρέτζιο της Καλαβρίας το 1948, ο Τζιάνι ντε Τζενάρο ήταν μια κομβική προσωπικότητα. Εκτός από την συνεργασία με τον Φαλκόνε το 1984, επέβλεψε την έκδοση από τη Βραζιλία του Τομάσο Μπουσκέτα, ενός από τους πιο εξέχοντες συνεργάτες της Δικαιοσύνης στον αγώνα κατά της Μαφίας.

Το 1993, έγινε διευθυντής της Διεύθυνσης Ερευνών κατά της Μαφίας (DIA) και το 2000 διορίστηκε Αρχηγός της Αστυνομίας, θέση που κατείχε μέχρι το 2007. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, πραγματοποιήθηκε η σύνοδος κορυφής της G8 στη Γένοβα το 2001, η οποία σημαδεύτηκε επίσης από τη βία στο σχολείο Ντίαζ.

Κατηγορούμενος ότι παρότρυνε έναν αστυνομικό επίτροπο να δώσει ψευδή κατάθεση στην υπόθεση, αθωώθηκε οριστικά από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο τον Νοέμβριο του 2011, επειδή οι κατηγορίες δεν αποδείχθηκαν.