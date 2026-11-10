Οργή στην Ιταλία με την επίδειξη ισχύος της μαφίας του Παλέρμο: Επέβαλε πένθος για τον θάνατο «νονού», έκλεισαν καταστήματα

O δήμαρχος του Παλέρμο, Ρομπέρτο Λαγκάλα υπογράμμισε ότι η πόλη δεν μπορεί να ανεχθεί συμπεριφορές που περιορίζουν την ελευθερία και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων

Έντονες αντιδράσεις και οργή προκάλεσε στην Ιταλία η επίδειξη ισχύος της μαφίας στο Παλέρμο, όπου καταστήματα στη μεγαλύτερη λαϊκή αγορά της πόλης αναγκάστηκαν να κλείσουν κατά τη διάρκεια της κηδείας ενός καταδικασμένου μαφιόζου.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, έμποροι στην αγορά Μπαλαρό, μία από τις μεγαλύτερες και πιο γνωστές αγορές της πρωτεύουσας της Σικελίας, υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν τα ρολά σε ένδειξη πένθους, την ώρα που η νεκρική πομπή με το φέρετρο του Εμανουέλε Ρουμπίνο περνούσε από γειτονικό δρόμο.

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November 9, in Palermo, Sicily, Italy 🇮🇹 Sometimes Sicily feels straight out of The Godfather: a Mafia boss’s funeral, a procession, shop shutters down, roaring scooters and fireworks The mayor called it unacceptable But it happened… https://t.co/jgsyOWIlJE — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) November 10, 2026

Ο Ρουμπίνο είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε 12 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία μετανάστη από την Γκάμπια, η οποία διαπράχθηκε το 2016. Είχε επίσης καταδικαστεί σε εννέα χρόνια φυλάκισης για εκβιασμούς και την επιβολή του λεγόμενου μαφιόζικου «δασμού προστασίας» σε αλλοδαπούς εμπόρους που διατηρούν μικρές επιχειρήσεις στο κέντρο του Παλέρμο.

Η μαφιόζικη επίδειξη ισχύος στο Παλέρμο

Η οργάνωση της κηδείας είχε γίνει μέσω διαδικτύου, με μέλη του οργανωμένου εγκλήματος να αποφασίζουν να τιμήσουν τον Ρουμπίνο με μια πομπή που εξελίχθηκε σε επίδειξη δύναμης.

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Για τις ανάγκες της διοργάνωσης διακόπηκε η κυκλοφορία σε κεντρικό δρόμο της πόλης, ενώ στην κεφαλή της πομπής βρίσκονταν μοτοσικλέτες. Κροτίδες και βεγγαλικά συνόδευαν τη διέλευση της νεκρικής πομπής.

Cortejo fúnebre do mafioso Emanuele Rubino hoje em Palermo, na Itália. Diversos fogos de artifício, motos e fechamento do tradicional comércio de Ballarò. Cumprindo domiciliar por doença, o mafioso morreu de causas naturais. Era condenado a 25 anos de prisão. https://t.co/ccgQ4WxfK6 — Submundo Criminal (@submundodocrime) November 10, 2026

Οι εικόνες και η επιβολή των κανόνων της μαφίας προκάλεσαν φόβο στους τουρίστες και έντονη δυσαρέσκεια σε χιλιάδες κατοίκους του Παλέρμο, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για την παρουσία και την επιρροή του οργανωμένου εγκλήματος στην καθημερινότητα της πόλης.

Η αντίδραση του δημάρχου

Την αντίδρασή του εξέφρασε και ο δήμαρχος του Παλέρμο, Ρομπέρτο Λαγκάλα, ο οποίος υπογράμμισε ότι η πόλη δεν μπορεί να ανεχθεί συμπεριφορές που περιορίζουν την ελευθερία και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων.

«Η πόλη μας δεν μπορεί να δεχθεί ότι σε ολόκληρες περιοχές της υιοθετούνται συμπεριφορές εξαιτίας των οποίων οι πολίτες νιώθουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες ασφάλειας και ελευθερίας», δήλωσε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι μόλις ενημερώθηκε η δημοτική αστυνομία, οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα και απαγόρευσαν τη συνέχιση της πομπής.