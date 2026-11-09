Μασσαλία: Η μαφία των ναρκωτικών στρατολογεί ανηλίκους για δολοφονίες, απαγωγές και βασανιστήρια

Παρά τις επιχειρήσεις των γαλλικών αρχών, η αντιμετώπιση των συμμοριών γίνεται ολοένα δυσκολότερη

Υποσχέσεις για εύκολο χρήμα, πολυτελή αυτοκίνητα και μια ζωή χωρίς στερήσεις οδηγούν ανηλίκους στα χέρια των συμμοριών ναρκωτικών της Μασσαλίας. Όμως, πίσω από τις δελεαστικές προσφορές κρύβεται ένας κόσμος βίας, εκμετάλλευσης και εγκληματικότητας, από τον οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεφύγουν.

Ρεπορτάζ του BBC αποκαλύπτει τη δράση της DZ Mafia, της ισχυρότερης εγκληματικής οργάνωσης στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, η οποία επεκτείνει τη δραστηριότητά της στρατολογώντας νέους από ολόκληρη τη χώρα, ακόμη και για απαγωγές, βασανιστήρια και δολοφονίες.

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Η στρατολόγηση ανηλίκων και η παγίδα της βίας

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση δύο 15χρονων αγοριών, τα οποία προσέγγισαν συμμορία αναζητώντας αμειβόμενη εργασία, έστω και παράνομη. Το ένα ανέλαβε τη διαχείριση χρημάτων και το άλλο τη διακίνηση ναρκωτικών σε δρόμους της Μασσαλίας.

Σύντομα, όμως, οι επικεφαλής της συμμορίας τα κατηγόρησαν για ελλείμματα στα έσοδα. Ακολούθησαν συστηματικοί ξυλοδαρμοί, εξαναγκασμός σε γυμνούς χορούς μπροστά σε κάμερα για εκβιασμό, ενώ ένα από τα δύο αγόρια έπεσε θύμα βιασμού.

Inside the French drug gangs recruiting children to kill https://t.co/zIojav9aMm — BBC News (World) (@BBCWorld) November 9, 2026

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μια γυναίκα, από την οποία ένας από τους ανήλικους είχε μόλις αγοράσει χασίς, βρήκε μαζί με τα ναρκωτικά ένα σημείωμα που της ζητούσε βοήθεια. «Μας κρατούν αιχμάλωτους και χρειαζόμαστε βοήθεια. Είμαστε 15 ετών», έγραφε.

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Έξι άνδρες καταδικάστηκαν για την κακοποίηση των δύο ανηλίκων.

Η κυριαρχία της DZ Mafia στη Μασσαλία

Η DZ Mafia αναδείχθηκε στην ισχυρότερη εγκληματική οργάνωση της πόλης, επικρατώντας σε έναν αιματηρό πόλεμο μεταξύ συμμοριών. Η ονομασία DZ είναι ο διαδικτυακός κωδικός της Αλγερίας, από όπου κατάγεται ένας από τους ιδρυτές της οργάνωσης.

Η συμμορία απέκτησε ιδιαίτερη προβολή το 2023, όταν έγινε η πρώτη γαλλική εγκληματική οργάνωση που αξιοποίησε συστηματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας βίντεο και παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως ένα αναγνωρίσιμο «brand».

Η επέκταση της παράνομης αγοράς ναρκωτικών στη Γαλλία έχει ενισχύσει σημαντικά τη δραστηριότητά της. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της γαλλικής υπηρεσίας καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, Ντιμίτρι Ζουλάς, ο αριθμός των χρηστών κοκαΐνης στη χώρα αναμένεται να φτάσει σύντομα τα 2 εκατομμύρια, από περίπου 600.000 το 2017.

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Ο ίδιος εκτιμά ότι η διακίνηση ναρκωτικών στη Γαλλία αποφέρει 7 δισ. ευρώ ετησίως και εμπλέκει περίπου 200.000 ανθρώπους. Μόνο το 2025, περισσότερα από 10.000 παιδιά είχαν εμπλακεί με κάποιον τρόπο στη διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η στρατολόγηση μέσω των social media

Ένα από τα βασικά εργαλεία επέκτασης των συμμοριών είναι πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το BBC εντόπισε πολυάριθμες αναρτήσεις που διαφημίζουν «θέσεις εργασίας» στη Μασσαλία για επίδοξους οδηγούς, διανομείς και εκτελεστές συμβολαίων θανάτου.

Οι αγγελίες συνοδεύονται συχνά από εξιδανικευμένες εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντας την εγκληματική δραστηριότητα ως ευκαιρία για εύκολο και γρήγορο πλουτισμό.

Η στρατολόγηση δεν περιορίζεται πλέον στους νέους της Μασσαλίας. Οι συμμορίες αναζητούν μέλη σε ολόκληρη τη Γαλλία, μεταξύ άλλων στο Παρίσι, τη Νάντη και τη Λιλ.

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Μάλιστα, οι αρχές διαπιστώνουν ότι οι νέοι που προσεγγίζονται δεν έχουν απαραίτητα προηγούμενη σχέση με την εγκληματικότητα. Συχνά πρόκειται για άτομα με οικογενειακά προβλήματα και προσωπικές αδυναμίες, τα οποία είναι ευκολότερο να χειραγωγηθούν.

Η ανθρώπινη πλευρά της εγκληματικής δράσης

Το ρεπορτάζ του BBC καταγράφει και την ιστορία της Καρίν Μπρουγιάρ, ο γιος της οποίας, Ουγκό, έφυγε από το σπίτι του σε ηλικία 15 ετών και εντοπίστηκε τρεις ημέρες αργότερα στη Μασσαλία, σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα μακριά, έχοντας στην κατοχή του χρήματα και κάνναβη.

Το 2023 επέστρεψε στην περιοχή, λέγοντας στους γονείς του ότι είχε βρει εποχική εργασία σε εστιατόριο. Τρεις εβδομάδες αργότερα, ένας γιατρός τηλεφώνησε στη μητέρα του για να την ενημερώσει ότι ο γιος της είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι ο νεαρός είχε εμπλακεί σε εγκληματική οργάνωση στην περιοχή Quartier Nord, όπου η DZ Mafia διατηρεί ισχυρή παρουσία.

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Περίπου 1.000 συλλήψεις, αλλά η μάχη συνεχίζεται

Παρά τις επιχειρήσεις των γαλλικών αρχών, η αντιμετώπιση των συμμοριών γίνεται ολοένα δυσκολότερη.

Από το 2024 έχουν συλληφθεί περίπου 1.000 άτομα που συνδέονται με την DZ Mafia, ενώ 600 έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ωστόσο, οι οργανώσεις αναπληρώνουν τα μέλη που συλλαμβάνονται ή σκοτώνονται, διευρύνοντας παράλληλα το δίκτυο στρατολόγησής τους.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος της Γαλλίας, Τιμπό Φοντέν, προειδοποιεί ότι οι εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται ευάλωτους νέους, στέλνοντάς τους σε εξαιρετικά επικίνδυνες αποστολές.

Από την πλευρά του, ο Ζουλάς προειδοποιεί ότι η δράση των συμμοριών συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις της εγκληματικότητας στην οικονομία και την κοινωνία, αλλά και τον κίνδυνο συστημικής κατάρρευσης του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης.