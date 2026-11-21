Η γυναίκα καταγγέλλει πως παρά την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ διατροφής ενώ υποστηρίζει πως ο νόμος Τσιάρα χρησιμοποιείται ως εργαλείο πίεσης

Τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια του πρώην συζύγου της περιγράφει μία γυναίκα, καταγγέλλοντας άγριους ξυλοδαρμούς, απειλές κατά της ζωής της, αλλά και τον δικαστικό «Γολγοθά» που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

«Είχε γίνει ένα πολύ έντονο επεισόδιο όπου πήγε να με πετάξει πάλι από τον 5ο όροφο. Τα πράγματά μου έφυγαν όλα από τον 5ο όροφο. Οι γείτονες φώναξαν την Αστυνομία. Με είχε κλειδώσει μέσα στην τουαλέτα, φώναζα βοήθεια. Είχα πάει να πάρω τα τελευταία μου πράγματα. Εκείνος έλεγε ότι αν δεν έχει εκείνος το παιδί κοντά του, δεν θα έχω ούτε εγώ παιδί, ότι θα με καταστρέψει, ότι θα σκοτώσει την οικογένειά μου».

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Όλα ξεκίνησαν σαν ένας μεγάλος έρωτας. Σύντομα, όμως, όπως περιγράφει, άρχισαν οι βίαιες εκρήξεις.

«Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με πήγε να γνωρίσω την οικογένειά του. Μου έκανε ένα love bombing, ότι με αγαπάει, με θέλει, προκειμένου να με χειραγωγήσει και να με κρατήσει εκεί πέρα».

Της πέταξε, όπως λέει, ένα γυάλινο τασάκι στο κεφάλι, τραυματίζοντάς την στη μύτη.

«Σε έναν μεγάλο καυγά, είχε πετάξει ένα γυάλινο τασάκι στο κεφάλι μου όπου το απέφυγα, βέβαια ακούμπησε ελαφρά τη μύτη μου και έσπασε στο ντουλάπι. Όσο προσπαθούσα να φύγω, μου πέταγε τα πράγματα από τον 5ο όροφο».

Τότε ήρθε αντιμέτωπη με μία ακόμη αποκάλυψη.

«Δεν ήμουν εγώ η πρώτη γυναίκα που αντιμετώπιζε τη βία του και την κακοποιητική του συμπεριφορά. Ψάχνοντας, βρήκα άλλες δύο γυναίκες που είχαν υποστεί τα ίδια».

Η εγκυμοσύνη

Μέσα σε όλα αυτά μένει έγκυος. Ο εφιάλτης, όπως περιγράφει, γίνεται ακόμη χειρότερος.

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«Θυμάμαι μόλις είχα γνωστοποιήσει την εγκυμοσύνη μου, σε μία προστριβή, παίρνει φόρα από την κουζίνα και μου έδωσε μία σφαλιάρα με όλο το μίσος και με όλη την κακία. Ακόμα θυμάμαι το κλικ που έκανε ο αυχένας μου. Ήμουν 7 μηνών έγκυος όταν ήρθε η οριστική ρήξη. Είχα φτάσει και σε σημείο να σκέφτομαι αν είναι αμαρτία να αφαιρέσω τη ζωή μου από μόνη μου πριν γεννήσω ή να περιμένω να γεννήσω».

Ακραίες απειλές και χυδαίες ύβρεις από τον κακοποιητή:

«Θα με κοιτάτε και θα τρώτε φάπες. Ανάξια να ζεις είσαι, όχι για παιδί».

Δύο ημέρες πριν γεννήσει, όπως λέει, της εύχεται να πεθάνει στη γέννα.

«Με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε δώσει μία πολύ ιδιαίτερη ευχή, του τύπου ‘σου εύχομαι να πεθάνεις στη γέννα’».

Ο δικαστικός «Γολγοθάς»

Παρότι έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, καταγγέλλει πως δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ διατροφής.

Το παιδί, σύμφωνα με τη μητέρα, αρνείται να συναντήσει τον πατέρα του, ακόμη και παρουσία ειδικού.

Στρέφει τα βέλη της και στον λεγόμενο «νόμο Τσιάρα», υποστηρίζοντας πως η γονική αποξένωση χρησιμοποιείται ως εργαλείο πίεσης.

Κατάφερε, όπως λέει, να ξεφύγει από την κακοποίηση, όχι όμως και από τον δικαστικό εφιάλτη. Σήμερα αισθάνεται πως από θύμα έχει βρεθεί στη θέση του θύτη.