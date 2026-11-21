Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στον Παναθλητικό, φτάνοντας σε μια ευρεία νίκη με 112-50 στο παιχνίδι που διεξήχθη στα Καμίνια.

Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση, ανέβασαν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους μετά την πρώτη περίοδο και μετέτρεψαν σταδιακά το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

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Η ομάδα του Ολυμπιακού επέβαλε τον ρυθμό της στο παρκέ, βρήκε λύσεις στην επίθεση και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στο θετικό αποτέλεσμα.

Η παραγωγικότητά της ήταν εντυπωσιακή, με τις παίκτριες του να ξεπερνούν τους 100 πόντους και να εξασφαλίζουν μια νίκη με μεγάλη διαφορά.

Κορυφαία για τις Πειραιώτισσες ήταν η Χριστινάκη, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, έχοντας έξι εύστοχα τρίποντα.

Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά της Μόργκαν Μάλι, που πρόσθεσε 19 πόντους, με 6/8 σουτ εντός παιδιάς και 5/6 βολές, αποτελώντας ακόμη μία σημαντική επιθετική λύση για την ομάδα της.

Από την πλευρά του Παναθλητικού, η Μαρτίνες ξεχώρισε επιθετικά με 18 πόντους και τρία εύστοχα τρίποντα. Η δική της προσπάθεια, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την εικόνα του αγώνα, καθώς ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο και έφτασε χωρίς δυσκολία στην επικράτηση.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Εντζόγια): Χριστινάκη 26(6), Μάλι 19(2), Φάνκαμ 13, Εβόντο 7(1), Καρλάφτη 5(1), Πεντάντε 13, Κολλάτου 10(1), Μπενέκη 4, Λάμπερτ 7(1), Αναστασοπούλου 4, Σακελλαρίου 3(1), Μπλιθικιώτη 1.

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ (Βελτσίστας): Σύρρα 15(2), Πράπα 8, Μαρτίνεζ 18(3), Παντώτη 2, Σκούμα, Μακρή 2, Βασιλείου 2, Κυβελίδη, Κουμαρά, Μπουροπούλου 3(1).