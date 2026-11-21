Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Καλαμάτα, στη Νίκαια.

Ο Πέτρος Μάνταλος βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της Ένωσης, ενώ ο Ρόμπερτ Μάγερ θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση από τον πάγκο.

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Κάτω από τα δοκάρια επιστρέφει ο Θωμάς Στρακόσια, ο οποίος θα αγωνιστεί ξανά σε επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ για πρώτη φορά μετά την αναμέτρηση με τον Άρη στις 6 Σεπτεμβρίου.

Στην αμυντική γραμμή, οι Ρότα και Πήλιος καλύπτουν τις δύο πλευρές, με τους Μουκουντί και Ρέλβας να αποτελούν το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών.

Στον άξονα θα βρίσκονται οι Κέρβιν Αριάγκα και Μίλαν Βιτάλις, ενώ ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά θα αγωνιστεί στη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής και ο Πέτρος Μάνταλος στην αριστερή.

Στην κορυφή της επίθεσης επιλέχθηκαν οι Μπαρνάμπας Βάργκα και Λούκα Γιόβιτς.

Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς:

Στρακόσια, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Αριάγκα, Βιτάλις, Κοϊτά, Μάνταλος, Βάργκα, Γιόβιτς.

Στον πάγκο: Μπρινιόλι, Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Χριστακόπουλος, Καλοσκάμης, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Μάγερ, Ζοάο Μάριο, Ζίνι.