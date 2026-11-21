Ο προπονητής του Ολυμπιακού αποκάλυψε πως η ομάδα αποφάσισε να μην κάνει χρήση της δυνατότητας αναβολής αγώνα, αν και το ενδεχόμενο παραμένει ανοιχτό για το μέλλον

Τη διαχείριση των πολλών απουσιών που έχουν προκύψει στον Ολυμπιακό και τις επιλογές που εξετάζει ενόψει της συνέχειας ανέλυσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στα διαδοχικά προβλήματα τραυματισμών, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής σχηματισμού, ενώ ξεκαθάρισε πως η ομάδα του δεν πρόκειται να αναζητήσει δικαιολογίες.

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε αρχικά στη συγκέντρωση αρκετών τραυματισμών μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, επισημαίνοντας πως η φύση του ποδοσφαίρου και οι συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις μπορούν να προκαλέσουν τέτοιες καταστάσεις. Όπως εξήγησε, το θετικό είναι πως δεν πρόκειται για μυϊκούς τραυματισμούς, ωστόσο η χρονική συγκυρία και το γεγονός ότι αρκετοί παίκτες αγωνίζονται σε παρόμοιες θέσεις δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες.

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Παράλληλα, ο Αλγουαθίλ υπογράμμισε πως θα χρειαστεί προσαρμογή στα νέα δεδομένα, με τον ίδιο να εξετάζει όλες τις διαθέσιμες λύσεις. Μάλιστα, δεν απέκλεισε ακόμη και την αλλαγή διάταξης, εφόσον κρίνει πως κάτι τέτοιο θα εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες της ομάδας.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να ζητηθεί αναβολή αγώνα, αποκάλυψε πως ο Ολυμπιακός έχει ήδη αποφασίσει να μην κάνει χρήση της δυνατότητας που είχε για την αναβολή μιας αναμέτρησης. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανεξεταστεί το ζήτημα στη συνέχεια, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Τέλος, αναφερόμενος στο παιχνίδι με τον Ηρακλή και το απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί, ο προπονητής των Πειραιωτών τόνισε πως η προσοχή πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά στην επόμενη αναμέτρηση, χωρίς μακροπρόθεσμους υπολογισμούς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ

Για τα προβλήματα τραυματισμών:

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«Είναι πράγματα που συμβαίνουν όταν υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Η “τύχη” μας, ας το πούμε έτσι, είναι ότι δεν πρόκειται για μυϊκούς τραυματισμούς. Είναι συνέπεια της φύσης του ποδοσφαίρου, που είναι άθλημα επαφής. Έτυχε σχεδόν όλοι οι τραυματισμοί να συμβούν μέσα στην ίδια εβδομάδα και μάλιστα σε ιδιαίτερα ευαίσθητες θέσεις».

Για το πώς σκοπεύει να καλύψει τις απουσίες:

«Δεν είμαι προπονητής που του αρέσει να ψάχνει δικαιολογίες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε και να προσαρμοστούμε. Είναι καταστάσεις που δεν τις περιμένεις, αλλά μπορούν να συμβούν. Γι’ αυτό έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ.

Είναι αλήθεια ότι σχεδόν όλοι οι τραυματίες αγωνίζονται σε παρόμοια θέση, κάτι που δυσκολεύει την κατάσταση. Όπως είπα όμως, δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες. Πρέπει να δουλέψουμε, να προσπαθήσουμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τόσο για την ενδεκάδα όσο και για τη διάταξη και το σύστημα. Σκέφτομαι ακόμη και το ενδεχόμενο να αλλάξουμε σχηματισμό. Αν χρειαστεί να το κάνω, θα είναι εν μέρει από ανάγκη, αλλά και με γνώμονα το καλό της ομάδας».

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Για το ενδεχόμενο αναβολής κάποιου αγώνα:

«Αποφασίσαμε να μην ζητήσουμε την αναβολή του αγώνα που μπορούσαμε να αναβάλουμε. Θα προχωρήσουμε μέρα με τη μέρα. Αυτή τη στιγμή δεν το έχω στο μυαλό μου, αλλά όσο προχωρούν τα παιχνίδια, γιατί όχι; Υπάρχει αυτή η δυνατότητα και θα πρέπει να την αξιολογήσουμε. Προς το παρόν, θα κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και θα αποφασίζουμε ανάλογα».

Για το ματς με τον Ηρακλή και την απαιτητική σειρά αγώνων:

«Είναι αλήθεια ότι οι προπονητές κοιτάζουμε πάντα λίγο πιο μακριά, αλλά αυτό δεν βοηθά ιδιαίτερα. Θεωρώ σημαντικό, και το τονίζω συνεχώς στους παίκτες, να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι το ματς με τον Ηρακλή. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Κυριακή και μετά να σκεφτούμε το επόμενο.

Δεν ωφελεί να κοιτάζουμε πολύ μακριά, γιατί, όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι απρόοπτο, όπως οι τραυματισμοί αυτών των παικτών».