Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος τριών κρατουμένων για την κατοχή κινητών τηλεφώνων, ενώ διερευνάται η προέλευση των ναρκωτικών και των όπλων που βρέθηκαν σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο

Ποσότητες ηρωίνης, κοκαΐνης, κάνναβης, ναρκωτικά χάπια, αυτοσχέδια μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης στις φυλακές Μαλανδρίνου, στη Φωκίδα. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών κρατουμένων, ενώ διερευνάται η προέλευση των αντικειμένων που βρέθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου.

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Οι έρευνες έγιναν παρουσία δικαστικού λειτουργού και επικεντρώθηκαν σε κελιά κρατουμένων, καθώς και σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο πτέρυγας των φυλακών.

Κρυμμένα κινητά σε τρία κελιά

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε τρία διαφορετικά κελιά ισάριθμα κινητά τηλέφωνα, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα.

Για την κατοχή τους σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών κρατουμένων, για παράβαση της νομοθεσίας περί προμήθειας κινητού τηλεφώνου σε κατάστημα κράτησης.

Τι βρέθηκε στον κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο

Στην ίδια πτέρυγα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο, όπου εντόπισαν ναρκωτικές ουσίες, όπλα και άλλα απαγορευμένα αντικείμενα.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

36 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (μικτό βάρος).

25 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, τύπου «σοκολάτα».

1,5 γραμμάριο ηρωίνης.

1,5 γραμμάριο κοκαΐνης.

28 ναρκωτικά δισκία.

Δύο αυτοσχέδια μαχαίρια.

Ένα μη λειτουργικό κινητό τηλέφωνο.

Ένας πουροκόφτης.

Συνολικά, κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, εκ των οποίων το ένα ήταν μη λειτουργικό.

Δικογραφία και κατά αγνώστων για τα ναρκωτικά και τα μαχαίρια

Για τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στον κοινόχρηστο χώρο σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία κατά αγνώστων δραστών, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί προμήθειας κρατουμένου με κινητό τηλέφωνο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδοθεί η κατοχή των συγκεκριμένων ναρκωτικών ουσιών και αυτοσχέδιων μαχαιριών σε κάποιο από τα πρόσωπα που ελέγχθηκαν.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.