Ένα ιδιαίτερα σοβαρό ατύχημα σημάδεψε τις κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στην πίστα του Πορτιμάο, στην Πορτογαλία.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Ντιόγκο Μορέιρα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του έπειτα από ένα βίαιο high-side και βρέθηκε να πετά στον αέρα, σε μια πτώση που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους θεατές.

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Ο Βραζιλιάνος αναβάτης της Honda είχε αναπτύξει υψηλή ταχύτητα, όταν σε μια στροφή έχασε την ισορροπία του και εκτοξεύθηκε μακριά από τη μοτοσυκλέτα.

Το σώμα του παρέμεινε για αρκετά μέτρα στον αέρα, πριν καταλήξει με την πλάτη στο έδαφος, σε ένα στιγμιότυπο που αποτυπώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Παρά τη σφοδρή πτώση, ο Μορέιρα στάθηκε όρθιος σχεδόν αμέσως, χωρίς να δείχνει να έχει τραυματιστεί.

Με τη συνδρομή των ανθρώπων ασφαλείας επέστρεψε στα πιτς, με την εικόνα του να καθησυχάζει όσους παρακολουθούσαν την προσπάθειά του.

Το περιστατικό οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της διαδικασίας με κόκκινες σημαίες. Οι κατατακτήριες δοκιμές συνεχίστηκαν κανονικά λίγο αργότερα, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες στην πίστα.

Δείτε το βίντεο με την τρομακτική πτώση: