Χιλιάδες Βραζιλιάνοι πέρασαν τα σύνορα για να επωφεληθούν από τις προσφορές που σε επιλεγμένα είδη άγγιζαν το 70%, προκαλώντας συνωστισμό και έντονες αντιπαραθέσεις

Σε ρινγκ μετατράπηκε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στη Σιουδάδ ντελ Έστε της Παραγουάης, καθώς η έναρξη των εκπτώσεων για τη Black Friday 2026 προκάλεσε έντονες αντιπαραθέσεις. Οι καταναλωτές συνωστίστηκαν, ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάσταση κλιμακώθηκε σε χειροδικίες για την απόκτηση τηλεοράσεων και κινητών τηλεφώνων.

Η πόλη δέχθηκε εισροή χιλιάδων Βραζιλιάνων, οι οποίοι πέρασαν τα σύνορα μέσω της Γέφυρας της Φιλίας προκειμένου να επωφεληθούν από τις προσφορές, οι οποίες σε επιλεγμένα είδη άγγιζαν το 70%. Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές έξω από τα εμπορικά σημεία, με το κοινό να αναμένει το άνοιγμα των θυρών για να εξασφαλίσει προϊόντα σε μειωμένες τιμές.

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Η ένταση εντός των καταστημάτων

Το βραζιλιάνικο μέσο Veja δημοσίευσε οπτικό υλικό από το εσωτερικό του καταστήματος. Στα πλάνα αποτυπώνεται ο συνωστισμός, οι έντονες σπρωξιές και οι διαπληκτισμοί, με ορισμένους αγοραστές να ανταλλάσσουν χτυπήματα στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν είδη σε τιμές προσφοράς. Η ζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως σε τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα και κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, καθώς οι καταναλωτές έσπευδαν να προλάβουν το διαθέσιμο απόθεμα.

🔴ÚLTIMA HORA: Brasileiros invadem o Paraguai para a Black Friday. Correria, confusão e até brigas são registradas em diversas lojas do país, que oferecem até 70% de desconto. https://t.co/4GLmsjTMdb — Primeiro Front (@PrimeiroFront) November 20, 2026

Τα σχετικά βίντεο από τη Σιουδάδ ντελ Έστε διαδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας τις συνθήκες συνωστισμού και τις ακραίες συμπεριφορές που εκδηλώθηκαν κατά την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου.