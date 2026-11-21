Η 21χρονη αθλήτρια από τη Θεσσαλονίκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο επικρατώντας της Ρωσίδας Ντιάνα Αμπουζιαρόβα, παρόλο που πριν από μία εβδομάδα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο

Η Χριστίνα Γκέντζου έφτασε στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των -65 κιλών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παρα-ταεκβοντό, που διεξάγεται στη Μούτζου της Νότιας Κορέας.

Η 21χρονη αθλήτρια από τη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στον τελικό και επικράτησε της Ρωσίδας Ντιάνα Αμπουζιαρόβα, ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στην καριέρα της.

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Η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια είχε ήδη κατακτήσει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους, στο Βελιγράδι το 2024 και στο Μόναχο τον περασμένο Μάιο. Πλέον, στη συλλογή της προστίθεται και το χρυσό μετάλλιο της κορυφαίας διοργάνωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επιτυχία της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση αν αναλογιστεί κανείς όσα αποκάλυψε η ίδια σε ανάρτησή της μετά τον θρίαμβο. Μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα βρισκόταν σε νοσοκομειακό κρεβάτι, ενώ τώρα πανηγυρίζει την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου.

«Το περασμένο Σάββατο ήμουν σε κρεβάτι νοσοκομείου, αυτό το Σάββατο είμαι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δεν μπορώ να πιστέψω τι συμβαίνει στη ζωή μου», έγραψε χαρακτηριστικά η Γκέντζου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2024 είχε γράψει ιστορία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο και becoming την πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε στο βάθρο της διοργάνωσης στο παρα-ταεκβοντό.