Ο 37χρονος Βρετανός πατέρας ζητά την τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης στο ξενοδοχείο της Πάφου, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, το παράθυρο από το οποίο έπεσε το παιδί παραμένει ανοιχτό

Τις συνθήκες υπό τις οποίες ο δίχρονος γιος του έχασε τη ζωή του, πέφτοντας από παράθυρο ξενοδοχείου στη Χλώρακα της Πάφου, περιγράφει σε συνέντευξή του στη Daily Mail ο Βρετανός Τζος Φόστερ. Ο 37χρονος, στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ κατόπιν παραδοχής της ενοχής του, αναφέρεται στο περιστατικό και τις ημέρες κράτησής του, ζητώντας την τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης στο σημείο.

«Θα κουβαλώ αυτό το βάρος σε όλη μου τη ζωή. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί», δηλώνει ο Φόστερ, ο οποίος έχει επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η πτώση από τον τέταρτο όροφο

Το δυστύχημα συνέβη στις 12 Ιουλίου, λίγες ώρες μετά την άφιξη της οικογένειας. Ο Τζος βρισκόταν στον τέταρτο όροφο με τον γιο του και τον πεθερό του, περιμένοντας το ασανσέρ, όταν το παιδί ζήτησε να δει την πισίνα. Ο πατέρας σήκωσε το παιδί στο περβάζι, θεωρώντας πως το συρόμενο παράθυρο ήταν κλειστό. Το παιδί γλίστρησε από τα χέρια του και έπεσε από ύψος περίπου δέκα μέτρων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα τζάμια επικαλύπτονται κατά το άνοιγμα, καθιστώντας δύσκολη τη διαπίστωση της κατάστασής τους.

Ο Τζος έσπευσε στο σημείο. «Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να φτάσω κοντά του», αναφέρει. «Τον σήκωσα. Τον κράτησα στην αγκαλιά μου και ούρλιαξα». Η σύζυγός του, ακούγοντας τις φωνές, έτρεξε κοντά τους, πήρε το παιδί και του τραγούδησε ένα νανούρισμα, πριν εκείνο αφήσει την τελευταία του πνοή.

Κράτηση και δικαστική διαδικασία

Ο Τζος συνελήφθη το ίδιο βράδυ. Όπως καταγγέλλει, κατά την κράτησή του στον αστυνομικό σταθμό Πάφου, διαφώνησε με διατύπωση στην κατάθεσή του που υποδήλωνε κίνηση του παιδιού πέρα δώθε, ενώ παρέμεινε ξυπόλυτος στο κελί. Την επομένη οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου χωρίς δικηγόρο ή συγγενή, φορώντας ρούχα που του δάνεισε συγκρατούμενος. Η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν στη Λευκωσία για την αναγνώριση της σορού, ενημερώθηκε για την παρουσία του στο δικαστήριο από τη βρετανική Ύπατη Αρμοστεία. Ο 37χρονος παρέμεινε υπό κράτηση για οκτώ ημέρες, διάστημα κατά το οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αρχές απέρριψαν αίτημα να δει την πεντάχρονη κόρη του, με την οποία επικοινώνησε μέσω βιντεοκλήσης για να την ενημερώσει για τον θάνατο του αδελφού της.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στις 21 Ιουλίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πρόκληση θανάτου μέσω απερίσκεπτης πράξης. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 30.000 ευρώ, ενώ στις 5 Αυγούστου ο όρος περί απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα ήρθη προσωρινά για την κηδεία. Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο, ο Γενικός Εισαγγελέας απέρριψε αίτημα τερματισμού της δίωξης, διευκρινίζοντας στο κατηγορητήριο ότι η πράξη δεν είχε πρόθεση και δεν συνιστούσε υπαίτια αμέλεια. Στις 16 Οκτωβρίου, η δικαστής Φρόσω Χριστοδουλίδου επέβαλε το πρόστιμο των 3.000 ευρώ.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι παρείχε στήριξη, ενώ το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ανέφερε πως δεν έλαβε καταγγελίες για τη μεταχείριση του Τζος. Η Αστυνομία δήλωσε ότι η υπόθεση επανεξετάζεται προσεκτικά. Η Jet2holidays υποστήριξε ότι προσέφερε στήριξη, ενώ εκπρόσωπος του ξενοδοχείου ανέφερε πως τα παράθυρα πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας. Ο Τζος, επισημαίνοντας την απουσία προειδοποιητικής σήμανσης, δηλώνει: «Από όλη αυτή την ιστορία, εκείνο που με εξοργίζει περισσότερο είναι ότι το παράθυρο παραμένει ανοιχτό».

Πηγή: Daily Mail