Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Κρούζερ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, ενώ για την ομάδα της Πάτρας πρώτος σκόρερ ήταν ο Άλεξ Αντετοκούνμπο με 11 πόντους

Ο Κολοσσός Ρόδου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στον Προμηθέα Πατρών, επικρατώντας με το ευρύ 100-64 στο κλειστό της Καλλιθέας, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι γηπεδούχοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και μετέτρεψαν την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη έβαλε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, όταν με επιμέρους κυριαρχία στις δύο πλευρές του παρκέ εκτόξευσε τη διαφορά στους 30 πόντους. Το 52-22 της ανάπαυλας αποτύπωνε πλήρως την εικόνα του αγώνα, με τον Προμηθέα να αδυνατεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των Ροδιτών.

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Η ομάδα της Πάτρας προσπάθησε μετά την επιστροφή από τα αποδυτήρια να περιορίσει την έκταση της διαφοράς, όμως δεν κατάφερε να αλλάξει ουσιαστικά τη ροή της αναμέτρησης. Ο Κολοσσός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, έφτασε από νωρίς τους 100 πόντους και πανηγύρισε μια εμφατική επικράτηση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Κρούζερ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Γουίλις με 15 πόντους, ενώ ο Καμπερίδης πρόσθεσε 13.

Στην αντίπερα όχθη, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ του Προμηθέα με 11 πόντους, σε μια βραδιά που συνολικά η ομάδα της Αχαΐας είχε ελάχιστες λύσεις στην επίθεση. Ο Κουλμπόκας είχε σημειώσει οκτώ πόντους από το πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να μπορέσει να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του.