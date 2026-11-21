Ο Παναθηναϊκός συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στην Stoiximan GBL, επικρατώντας του Αμαρουσίου με 85-72 στο T-Center για την 8η αγωνιστική.

Οι «πράσινοι» έφτασαν τις επτά νίκες σε οκτώ παιχνίδια, με τον Ομπράντοβιτς να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής και να διαχειρίζεται το ρόστερ ενόψει της απαιτητικής αναμέτρησης με τη Βαλένθια για την EuroLeague, την ερχόμενη Τρίτη (24/11, 21:30).

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Η εξέλιξη του αγώνα

Το Μαρούσι μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 10-5 στο τρίτο λεπτό, όμως ο Παναθηναϊκός αντέδρασε γρήγορα.

Οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την εικόνα τους και στις δύο πλευρές του παρκέ, πήραν τον έλεγχο του ρυθμού και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 23-20.

Στη δεύτερη περίοδο, το «τριφύλλι» ανέβασε την απόδοσή του και δημιούργησε διψήφια διαφορά. Παρά το χαμηλό ποσοστό του από τα 6,75 μ. (4/14 τρίποντα), οι παίκτες του Παναθηναϊκού αξιοποίησαν την αποτελεσματικότητά τους κοντά στο καλάθι, με 77% στα δίποντα, ενώ περιόρισαν τα λάθη τους μόλις στα δύο.

Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος σημείωσε 12 πόντους σε ισάριθμα λεπτά συμμετοχής, εκμεταλλευόμενος τις συνεργασίες των συμπαικτών του και τις κινήσεις του προς το καλάθι.

Ρογκαβόπουλος και Φρανσίσκο πρόσθεσαν συνολικά 15 πόντους, ενώ από την πλευρά του Αμαρουσίου ξεχώρισε ο ΝτεΣόουζα, που είχε ήδη φτάσει τους δέκα πόντους πριν από την ανάπαυλα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 46-36.

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Στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο και με επιθετικές λύσεις από περισσότερους παίκτες κράτησε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα.

Το Μαρούσι συνέχισε να βρίσκει λύσεις κυρίως μέσα από τον ΝτεΣόουζα, ο οποίος έφτασε τους 16 πόντους, ωστόσο οι γηπεδούχοι μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα 68-55.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι και με ένα σερί 8-2 μείωσαν σε 70-64 στο 33ο λεπτό.

Ο Παναθηναϊκός, όμως, αντέδρασε αμυντικά, διατήρησε τον έλεγχο στα κρίσιμα λεπτά και δεν επέτρεψε στο Μαρούσι να απειλήσει περισσότερο.

Έτσι, έφτασε στο τελικό 85-72 και πλέον στρέφει την προσοχή του στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Βαλένθια.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 46-36, 68-55, 85-72.