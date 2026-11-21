Ο Χάρμον σημείωσε 30 πόντους για τους γηπεδούχους, ενώ ο Φιντς ανέβασε τη διαφορά στους πέντε πόντους με εύστοχες βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης στη Λευκάδα

Το Περιστέρι συνέχισε τις υψηλές πτήσεις του, επικρατώντας με 87-83 της Δόξας Λευκάδας σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου χρειάστηκε να διαχειριστεί την πίεση των γηπεδούχων μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, προτού φύγει με το διπλό.

Η Δόξα αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική και διεκδίκησε τη νίκη μέχρι την τελευταία κατοχή, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χάρμον. Ο Αμερικανός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, κρατώντας την ομάδα του μέσα στη διεκδίκηση του αποτελέσματος.

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Από την πλευρά του Περιστερίου, η επιθετική συνεισφορά μοιράστηκε σε περισσότερους παίκτες. Ο Φιντς ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 24 πόντους, ενώ είχε καθοριστική παρουσία και στο φινάλε. Με εύστοχες βολές, 16 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ανέβασε τη διαφορά στους πέντε πόντους, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Σημαντικές λύσεις έδωσαν επίσης ο Τάι Νίκολς, που πρόσθεσε 19 πόντους, και ο Φριντέλ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13. Το Περιστέρι άντεξε στην πίεση της Δόξας και έφυγε από τη Λευκάδα με μια ακόμη σημαντική νίκη.