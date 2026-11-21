Ο Τζέι Ντι Βανς μιλά στο βήμα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς απέδωσε την ιστορική ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές στον πόλεμο, απευθύνοντας έκκληση για αποχώρηση από τη σύγκρουση

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επανέλαβε ότι η απόφαση για την επίθεση του Φεβρουαρίου στο Ιράν ανήκε στον Αμερικανό πρόεδρο, υπογραμμίζοντας πως «η δουλειά μου είναι να υποστηρίζω τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η τοποθέτησή του αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις λεπτές ισορροπίες στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καθώς η στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν έχει πυροδοτήσει εσωκομματικές τριβές.

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Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν είναι δυσαρεστημένος από τη στάση του αντιπροέδρου του, ωστόσο επεσήμανε πως λείπει μια καθοριστική παραδοχή: ότι τα πλήγματα ήταν αναγκαία και ότι ο Βανς θα έπαιρνε την ίδια απόφαση αν βρισκόταν στη θέση του.

«Οι άνθρωποι που εργάζονται για μένα έχουν δικαίωμα στη γνώμη τους», ανέφερε ο Τραμπ. «Αλλά λέω ότι γνωρίζω τους Ιρανούς και, ειλικρινά, είναι τρελοί».

Σε αποτίμηση των ενδιάμεσων εκλογών, ο Βανς κατηγόρησε τον πόλεμο για την ιστορική ήττα των Ρεπουμπλικάνων και απηύθυνε έκκληση για αποχώρηση από τη σύγκρουση.

Πολλοί ερμήνευσαν αυτή τη δήλωση ως ρήξη με τον Τραμπ, ειδικά καθώς ο αντιπρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του για τον Λευκό Οίκο το 2028.

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βανς. «Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε. Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι η απώλεια της Γερουσίας για τα επόμενα έξι χρόνια άξιζε τον κόπο, τότε κάντε το. Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα αξιόλογο κόστος που έπρεπε να πληρώσουμε».

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Όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου αν ο πόλεμος άξιζε τις μεγάλες απώλειες των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο, ο Βανς απέφυγε να εγκρίνει ρητά την επιχείρηση.

«Αυτό που είπα είναι ότι ο στόχος της αποτροπής της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν είναι απολύτως αυτό που πρέπει να κάνουμε», σημείωσε ο Βανς.

«Είναι το μεγαλύτερο κράτος που χρηματοδοτεί την τρομοκρατία. Αν είχαν πυρηνικά, θα τα χρησιμοποιούσαν ως μοχλό πίεσης ή, Θεός φυλάξοι, θα εξαπέλυαν επίθεση και θα σκότωναν ενδεχομένως χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αθώους ανθρώπους».

«Και νομίζω ότι ο πρόεδρος είναι αυτός που παίρνει την απόφαση, και ο πρόεδρος έχει πει ότι θα το έκανε ξανά. Και η άποψή μου είναι ότι ο στόχος μου είναι και η δουλειά μου είναι να υποστηρίζω τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», κατέληξε.

Ο Βανς αντιτίθεται εδώ και καιρό στον πόλεμο, ενώ παράλληλα διατηρεί τον ρόλο του κύριου απεσταλμένου της Ουάσινγκτον για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το καλοκαίρι είχε μεσολαβήσει για μια προσωρινή εκεχειρία, η οποία όμως αποδείχτηκε βραχύβια και κατέρρευσε γρήγορα.