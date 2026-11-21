Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι πέτυχε την όγδοη διαδοχική νίκη της βασιζόμενη στην εντυπωσιακή ευστοχία της από την περιφέρεια με 18 εύστοχα τρίποντα

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση και πανηγύρισε μια εμφατική νίκη στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο «Δικέφαλος» επικράτησε με 99-77 του Άρη, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Νικ Καλάθη και όπλο την εντυπωσιακή ευστοχία του από την περιφέρεια, με 18 εύστοχα τρίποντα.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, διατήρησε τις αποστάσεις όταν ο Άρης προσπάθησε να επιστρέψει και ανέβασε τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Με αυτή τη νίκη, ο ΠΑΟΚ διεύρυνε το αήττητό του στο 8-0, παραμένοντας στην κορυφή, ενώ οι «κίτρινοι» υποχώρησαν στο 6-2, βλέποντας το νικηφόρο σερί τους να σταματά.

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Ο Καλάθης έκανε τα πάντα στο παρκέ

Στα 38 του χρόνια, ο Νικ Καλάθης απέδειξε ξανά την ποιότητα και την εμπειρία του, καθοδηγώντας με μαεστρία την ομάδα του. Ο διεθνής γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, προσθέτοντας ακόμη ένα κλέψιμο και έχοντας καθοριστική συμβολή σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Εξαιρετικοί ήταν και οι Μπριν Ταϊρί και Μάρκους Φόστερ, που σημείωσαν 19 και 18 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Γκρέι έδωσε σημαντικές λύσεις στο τρίτο δεκάλεπτο. Από την πλευρά του Άρη, ο Ματ Μόργκαν είχε 17 πόντους, ο Βασίλης Τολιόπουλος πρόσθεσε 16 και ο Ρόμπινσον Ερλ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ. Η προσπάθειά τους, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την εξέλιξη του ντέρμπι.

Πήρε από νωρίς το προβάδισμα ο ΠΑΟΚ

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και με τον Φόστερ να αναλαμβάνει επιθετικές πρωτοβουλίες προηγήθηκαν με 9-3 στο δεύτερο λεπτό. Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει με τον Ντιμιτρίεβιτς, όμως ο Καλάθης και τα περιφερειακά σουτ του ΠΑΟΚ διατήρησαν την ομάδα του σε θέση οδηγού. Ο Μήτρου-Λονγκ έδωσε επίσης λύσεις από τα 6,75 μ., ενώ ο Ταϊρί ανέβασε την επιθετική παραγωγή, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 23-16.

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Οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν να επιστρέψουν στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Ντιμιτρίεβιτς να συμβάλλει στη μείωση της διαφοράς. Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, βρήκε απαντήσεις με τους Χουγκάζ και Μουρ, ενώ οι Καλάθης και Μήτρου-Λονγκ διατήρησαν το προβάδισμα σε ασφαλή επίπεδα. Ο Ρόμπινσον Ερλ και ο Μπιρτς έδωσαν νέες λύσεις στον Άρη, ο οποίος πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 40-35.

Ανέβασε στροφές και ξέφυγε στο δεύτερο ημίχρονο

Μετά την ανάπαυλα, ο Ρόμπινσον Ερλ συνέχισε να αποτελεί σταθερή επιθετική επιλογή για τον Άρη, όμως ο ΠΑΟΚ είχε πλέον περισσότερους πρωταγωνιστές. Ο Γκρέι ανέλαβε δράση, προσφέροντας σημαντικούς πόντους, ενώ η αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων δυσκόλεψε την προσπάθεια των φιλοξενούμενων να πλησιάσουν.

Οι παίκτες του Τρινκιέρι βρήκαν διαδοχικές λύσεις, με τους Φόστερ και Γκρέι να ανεβάζουν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Ο Άρης επιχείρησε να αντιδράσει με τον Μόργκαν και τον Ρόμπινσον Ερλ, αλλά ο Καλάθης έβαλε την υπογραφή του στο φινάλε της τρίτης περιόδου, ευστοχώντας σε τρίποντο για το 64-52.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Ο Μήτρου-Λονγκ και ο Ταϊρί διατήρησαν την επιθετική πίεση, ο Χουγκάζ έδωσε επιπλέον λύσεις και η διαφορά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα. Οι προσπάθειες του Τολιόπουλου και του Μόργκαν δεν άλλαξαν την εικόνα, με τον «Δικέφαλο» να φτάνει τελικά στο 99-77 και να πανηγυρίζει την όγδοη διαδοχική νίκη του.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 40-35, 64-52, 99-77.

Τα highlights του αγώνα