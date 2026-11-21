Την αήττητη πορεία του στη Water Polo League συνέχισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα του ΑΟ Παλαιού Φαλήρου, επικρατώντας με 25-5 για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τον απόλυτο απολογισμό τους, φτάνοντας τις εννέα νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

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Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ολυμπιακού ήταν ο αρχηγός της, Γιάννης Φουντούλης, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με πέντε γκολ.

Τον ακολούθησε ο Λούκα Λόντσαρ, που βρήκε δίχτυα τέσσερις φορές, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιθετική παραγωγή της ομάδας του.

Οι Πειραιώτες μπήκαν δυνατά από το ξεκίνημα και έκλεισαν το πρώτο οκτάλεπτο με προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων (1-5).

Στη δεύτερη περίοδο ανέβασαν ακόμη περισσότερο τον ρυθμό τους, σημείωσαν οκτώ γκολ και πήγαν στην ανάπαυλα με το σκορ στο 2-13.

Η κυριαρχία του Ολυμπιακού συνεχίστηκε και μετά την αλλαγή πλευρών. Με έξι ακόμη τέρματα στο τρίτο οκτάλεπτο, η διαφορά διευρύνθηκε στο 2-19, ενώ στην τελευταία περίοδο οι φιλοξενούμενοι πρόσθεσαν άλλα επτά γκολ, φτάνοντας στο τελικό 25-5.

Τα οκτάλεπτα: 1-5, 1-8, 0-6, 3-7.