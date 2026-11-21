Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας κινητοποιήθηκε για την διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών

Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κοσμά στη νότια Κυνουρία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 σε καστανόδασος.

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Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα ενώ συνδρομή παρείχαν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Επιπλέον, περιορίστηκε η έκταση της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Άστρος Κυνουρίας.

Στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας.