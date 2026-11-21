Ένα απίστευτο ρεκόρ Γκίνες κατέκτησε στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός καλλιτέχνης Ντέιβιντ Γκαριμπάλντι, ζωγραφίζοντας ανάποδα το Άγαλμα της Ελευθερίας μέσα σε μόλις 43,5 δευτερόλεπτα

Την περασμένη εβδομάδα, ένας καλλιτέχνης πέτυχε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ Γκίνες, καθώς φιλοτέχνησε μια εξαιρετικά ρεαλιστική απεικόνιση του Αγάλματος της Ελευθερίας μέσα σε 43,5 δευτερόλεπτα, υπό το βλέμμα ενός κοινού που παρακολουθούσε με έκπληξη.

Ο φιναλίστ του «America’s Got Talent», Ντέιβιντ Γκαριμπάλντι από το Λος Άντζελες, έκανε τον ταχύτερο χρόνο ζωγραφικής ενός εμβληματικού αγάλματος στις 19 Νοεμβρίου — την Ημέρα των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες.

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Σε δηλώσεις του, εξήγησε την επιλογή του να απεικονίσει το Άγαλμα της Ελευθερίας: “Είναι ένα σύμβολο που αντιπροσωπεύει την ελπίδα για τόσους πολλούς ανθρώπους, και αυτή η πόλη έχει κάνει το ίδιο για μένα σε όλη την καριέρα μου”.

Το ρεκόρ καταγράφηκε στην προκυμαία κοντά στη Γέφυρα του Μπρούκλιν, στη συνοικία Dumbo, με πλήθος υποστηρικτών του Garibaldi να παρακολουθούν το μοναδικό επίτευγμα. “Άνθρωποι που στήριξαν το ταξίδι μου και όσοι εργάζονται παρασκηνιακά. Πολλοί ήταν από την περιοχή, ενώ κάποιοι ταξίδεψαν ειδικά για το γεγονός”, ανέφερε.

Χρησιμοποιώντας μόνο χρώματα Behr και πινέλα Purdy Chinex Elite, ο καλλιτέχνης αποτύπωσε με ταχύτητα τις πινελιές του σε ένα τεράστιο μαύρο καμβά, τον οποίο περιστρέφοντας αποκάλυψε το αριστούργημά του.

Όπως δήλωσε στο βιβλίο των ρεκόρ: «Αυτό δεν είχε ξαναγίνει – να αφαιρέσουμε το στοιχείο της παράστασης και να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στην ταχύτητα». Ο ίδιος τόνισε πως ήθελε να θέσει ένα νέο πρότυπο, τόσο για τον εαυτό του όσο και για τον κόσμο.

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Με περισσότερους από 2 εκατομμύρια ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα και πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικές δωρεές, ο Garibaldi περιοδεύει στις ΗΠΑ με το σόου «Rhythm and Hue», δημιουργώντας ζωντανά speed paintings στη σκηνή.

Όπως αποκάλυψε: «Έπρεπε να μάθω να ζωγραφίζω όπως παίζει κανείς ένα μουσικό όργανο. Εξασκήθηκα τόσες φορές ώστε η ‘διαδρομή της ζωγραφικής’ να γίνει δεύτερη φύση για μένα».

Ο Michael Empric, εκπρόσωπος του Guinness World Records, εξέφρασε τον θαυμασμό του για το καλλιτεχνικό ταλέντο του Garibaldi και το εμβληματικό σημείο όπου γράφτηκε ιστορία. «Το Guinness World Records αφορά το να κάνεις κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου. Η Παγκόσμια Ημέρα Ρεκόρ είναι γιορτή αυτών των εμβληματικών επιτευγμάτων, και το να συμβεί αυτό στη Νέα Υόρκη, με το Άγαλμα της Ελευθερίας, είναι ιδανικό», ανέφερε.

Οι θαυμαστές που παρακολούθησαν το γεγονός μέσω social media δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, σχολιάζοντας: “Omg αυτό είναι απίστευτο” και «Αυτό είναι πραγματικό ταλέντο».