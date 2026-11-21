Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίστηκε το Σάββατο (21/11) η 10η αγωνιστική της Bundesliga, με τη Λειψία να ξεχωρίζει χάρη στην ευρεία νίκη της με 5-1 στην έδρα της Ουνιόν Βερολίνου.

Η Ντόρτμουντ πέρασε από το «Μπορούσια Παρκ» επικρατώντας με 1-0 της Γκλάντμπαχ και εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της Μπάγερν για να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας.

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Την ίδια ώρα, η Λεβερκούζεν επιβλήθηκε με 4-0 της Πάντερμπορν, η Άιντραχτ πήρε τη νίκη απέναντι στη Χόφενχαϊμ, ενώ η Φράιμπουργκ απέδρασε με το τρίποντο από την έδρα της Έλβερσμπεργκ.

Έλβερσμπεργκ – Φράιμπουργκ 0-1

Η Φράιμπουργκ πανηγύρισε ένα σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο, καθώς επικράτησε με 1-0 της Έλβερσμπεργκ.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Ίγκορ Ματάνοβιτς βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 68ο λεπτό και έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η ομάδα του Φράιμπουργκ κατάφερε στη συνέχεια να διατηρήσει το προβάδισμά της μέχρι το φινάλε, φεύγοντας από την έδρα της αντιπάλου της με τους τρεις βαθμούς.

Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ 0-1

Με γκολ του Φέλιξ Νμέτσα στο 80ό λεπτό, η Ντόρτμουντ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Γκλάντμπαχ.

Η αναμέτρηση παρέμεινε χωρίς σκορ για το μεγαλύτερο διάστημά της, όμως ο Γερμανός μέσος έδωσε τη λύση για την ομάδα του, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0.

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Το τρίποντο είχε ιδιαίτερη σημασία για την Μπορούσια, καθώς σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Μπάγερν απέναντι στην Κολωνία την προηγούμενη ημέρα, την έφερε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία 1-5

Η Λειψία πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Βερολίνο και επικράτησε με 5-1 της Ουνιόν, παίρνοντας μία από τις πιο ευρείες νίκες της αγωνιστικής.

Ο Αντόνιο Νούσα άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ οι γηπεδούχοι απάντησαν λίγο πριν από την ανάπαυλα, με τον Μίχαελ Αϊμπίσερ να ισοφαρίζει στο 41′.

Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο μέρος, καθώς η Λειψία ανέκτησε γρήγορα το προβάδισμα με τον Ρομούλο στο 50′.

Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι έδωσαν μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη τους, με τον Μπράιαν Γκρούντα να σκοράρει στο 72′, τον Ρόκο Ράιτς να βρίσκει δίχτυα τέσσερα λεπτά αργότερα και τον Ρίντλε Μπάκου να διαμορφώνει το τελικό 5-1 στο 89ο λεπτό.

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Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χόφενχαϊμ 1-0

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης αξιοποίησε την έδρα της και πήρε τη νίκη με 1-0 απέναντι στη Χόφενχαϊμ. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 25ο λεπτό, όταν ο Τζόναθαν Μπούρκαρντ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι τη λήξη, με την Άιντραχτ να προσθέτει τρεις βαθμούς στη συγκομιδή της και να ανεβαίνει στην έβδομη θέση της βαθμολογίας.

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Πάντερμπορν 4-0

Με επιβλητικό τρόπο συνέχισε τις υποχρεώσεις της η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία επικράτησε με 4-0 της Πάντερμπορν.

Ο Αφόνσο Μορέιρα άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό, ενώ με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου βρήκε ξανά δίχτυα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 2-0 στο 47′.

Η συνέχεια ανήκε στους γηπεδούχους, που μέσα σε λίγα λεπτά «κλείδωσαν» τη νίκη τους. Ο Πάτρικ Σικ έκανε το 3-0 στο 51′, ενώ ο Εκι Φερνάντες διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 59ο λεπτό.

Η Λεβερκούζεν έφτασε έτσι σε μία άνετη επικράτηση, παραμένοντας στην πέμπτη θέση της κατάταξης.

Η βαθμολογία