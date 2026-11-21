Με τον ΠΑΟΚ να παραμένει αήττητος και να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη και έφτασε τις οκτώ νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, διατηρώντας το απόλυτο στο πρωτάθλημα.

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Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι βρίσκεται πλέον στο 8-0, έχοντας δημιουργήσει σημαντική απόσταση από τους διώκτες της.

Την ίδια ημέρα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Αμαρουσίου με 85-72 και ανέβηκε στο 7-1.

Η βαθμολογία: