Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στη συμβολή των φιλάθλων που έδωσαν ώθηση στην ομάδα για να φτάσει στην όγδοη διαδοχική νίκη της στο ντέρμπι με τον Άρη

Ικανοποιημένος από την εικόνα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Άρη και τη νίκη με 99-77 εμφανίστηκε ο Αντρέα Τρινκιέρι. Ο Ιταλός τεχνικός έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για την εμφάνισή τους, ενώ στάθηκε και στη συμβολή του κόσμου, που έδωσε ώθηση στην ομάδα για να φτάσει στην όγδοη διαδοχική νίκη της.

Ο προπονητής του «Δικεφάλου» υπογράμμισε πως η ομάδα του είχε τον έλεγχο του ρυθμού από τα πρώτα λεπτά, επισημαίνοντας παράλληλα την ετοιμότητα όλων των παικτών να υπηρετήσουν το αγωνιστικό πλάνο. Πλέον, με την ευκαιρία της διακοπής, ο ΠΑΟΚ θα έχει τη δυνατότητα να ξεκουραστεί και να προετοιμαστεί για τη συνέχεια.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αντρέα Τρινκιέρι:

«Το περιμέναμε. Ελέγξαμε τον ρυθμό από την αρχή και είμαι βέβαιος ότι οι φίλαθλοί μας θα είναι πολύ χαρούμενοι απόψε. Μας έδωσαν ενέργεια και μας ώθησαν.

Τώρα ακολουθεί η διακοπή και θα έχουμε την ευκαιρία να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας ενόψει της συνέχειας. Όλοι ήταν έτοιμοι να συμβάλουν στην υλοποίηση του πλάνου μας. Είχαμε συγκέντρωση και ενότητα. Ήταν ένας συνδυασμός παραγόντων που μας οδήγησε στη νίκη».