Ο προπονητής του Άρη απέδωσε την ήττα στην Πυλαία στο «νευρικό μπάσκετ» που παρουσίασε η ομάδα του, υπογραμμίζοντας πως ο ΠΑΟΚ πέτυχε το ασύλληπτο 18 στα 36 τρίποντα

Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην εικόνα που παρουσίασε ο Άρης στην Πυλαία, επισημαίνοντας πως η ομάδα του αγωνίστηκε μακριά από τις αγωνιστικές αρχές και τη φιλοσοφία της. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μία κακή εμφάνιση και ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν αναιρούν τη συνολική πορεία της ομάδας ούτε την καθιστούν ξαφνικά κακή.

«Δεν παίξαμε καλή άμυνα και χάσαμε… Ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα. Τώρα όλα τα προβλήματα, ο ΑΡΗΣ, τα προβλήματα… Παίξαμε ένα κακό παιχνίδι, έπαιξαν καλύτερα και νίκησαν. Η ομάδα έχει δείξει όλο αυτό τον καιρό τι ομάδα είναι και τι μπάσκετ παίζει», ανέφερε αρχικά ο Σπανούλης, δίνοντας στη συνέχεια τη δική του εξήγηση για την αγωνιστική εικόνα της αναμέτρησης.

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«Ο ΠΑΟΚ έβαλε 18/36 τρίποντα. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Άλλα ήταν τυχερά, αλλά θέμα ικανότητας. Μπράβο τους που τα έβαλαν. Παίξαμε νευρικό μπάσκετ. Δεν είχαμε υπομονή, ταχύτητα, καθαρό μυαλό. Παίξαμε νευρικά. Δεν αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία μου. Φάγαμε 59 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχει ξαναγίνει. Δεν δίνουμε καλό ποσοστό στο τρίποντο αλλά δεν τον κάναμε. Είμαστε από τις καλύτερες ομάδες στη δημιουργία και δεν το κάναμε. Παίξαμε ένα μπάσκετ που δεν μας αντιπροσωπεύει για πρώτη φορά φέτος».

Ο Άρης είχε αντιδράσει μετά την ήττα στην Καρδίτσα, παρουσιάζοντας διαφορετικό πρόσωπο στη συνέχεια. Με αφορμή αυτό το προηγούμενο, ο Σπανούλης κλήθηκε να σχολιάσει εάν περιμένει ανάλογη αντίδραση και μετά το αποτέλεσμα στην Πυλαία.

«Θα δείξει. Το νορμάλ είναι να αντιδράσουμε. Οταν γυρίσουμε, θα εξηγήσουμε στους παίκτες τι έφταιξε. Οταν είσαι καινούργια ομάδα, κάνεις ένα σερί αλλά κάποιες φορές χάνεσαι και πρέπει να επανέλθεις. Οπως είπε και ο αντίπαλος προπονητής, είμαστε η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα. Παίζαμε εξαιρετικό μπάσκετ. Ξαφνικά δεν γίναμε κακή ομάδα. Ηταν μία κακή εμφάνιση. Δυστυχώς έγινε σε ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά Νοέμβρη μήνα κανένας δεν έγινε ομάδα ούτε με μία νίκη ούτε με μία ήττα. Κανένας δεν πήρε τίτλο τον Νοέμβριο».