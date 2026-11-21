Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα ολοκλήρωσε επιτυχώς και τα 376 ορόσημα και στόχους του εθνικού σχεδίου, έχοντας εκπληρώσει το σύνολο των μεταρρυθμίσεων

Ένα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική οικονομία και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων καταγράφεται μετά τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το όγδοο και το ένατο, τελευταίο, αίτημα πληρωμής της Ελλάδας, συνολικού ύψους 11,32 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Με την ολοκλήρωση των δύο τελευταίων αιτημάτων, η Ελλάδα έχει εκπληρώσει το σύνολο των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0», συνολικού προϋπολογισμού 35,95 δισ. ευρώ.

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Πρόκειται για το σύνολο της χρηματοδότησης που προβλέφθηκε για τη χώρα, αποτελούμενης από 18,2 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων και 17,7 δισ. ευρώ δανείων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελλάδα ολοκλήρωσε επιτυχώς και τα 376 ορόσημα και στόχους του προγράμματος. Οι παρεμβάσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την ενέργεια και την υγεία μέχρι τις μεταφορές, την εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση, τη φορολογία και τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Νοσοκομεία, κατοικίες και μεγάλα έργα υποδομών



. Ανάμεσα στις σημαντικότερες παρεμβάσεις που ολοκληρώθηκαν περιλαμβάνεται η ανακαίνιση 52 νοσοκομείων και 91 κέντρων υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και η αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας, με την ανάπτυξη του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και την επέκταση του δικτύου τηλεϊατρικής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 69.000 κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών ευάλωτων νοικοκυριών, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των λογαριασμών.

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Στον τομέα των υποδομών, ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο, περιορίζοντας την εξάρτηση των νησιών από τοπικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Παράλληλα, προχώρησαν έργα αναβάθμισης οδικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών υποδομών.

Στις δράσεις περιλαμβάνονται ακόμη η ψηφιοποίηση τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίου σελίδων δημόσιων αρχείων, η ανάπτυξη ελληνικού δορυφορικού συστήματος για την παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες, καθώς και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ψηφιακά εργαλεία και χρηματοδοτικά προγράμματα.

Σημαντικές ήταν επίσης οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση του σιδηροδρομικού τομέα, την κατάρτιση εργαζομένων στον τουρισμό και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

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Ντέκλαν Κοστέλο: Το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανάκαμψης σε κατά κεφαλήν όρους



. Ιδιαίτερα θετική ήταν η αποτίμηση του Ντέκλαν Κοστέλο, αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (DG ECFIN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος χαρακτήρισε την εξέλιξη μια ενθαρρυντική στιγμή για την Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, η χώρα ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε κατά κεφαλήν όρους, αξιοποιώντας το σύνολο των 35,95 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δημόσιων επενδύσεων και την κινητοποίηση σημαντικών ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στις αλλαγές που γίνονται πλέον ορατές στην καθημερινότητα των πολιτών. Α

πό την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών με την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και αντλιών θερμότητας μέχρι την ανακαίνιση νοσοκομείων και κέντρων υγείας, αλλά και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διευκολύνουν την πρόσβαση στην περίθαλψη, οι ευρωπαϊκοί πόροι έχουν συμβάλει σε ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με την ηπειρωτική χώρα, καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, τα οποία επιτρέπουν την καλύτερη αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των έργων αποκατάστασης και αναβάθμισης οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από φυσικές καταστροφές.

Ο Κοστέλο χαρακτήρισε τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνώριση μιας μεγάλης συλλογικής προσπάθειας, στην οποία συνέβαλαν δημόσιοι φορείς, εργαζόμενοι και συνεργαζόμενοι οργανισμοί, προκειμένου οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις να περάσουν από τον σχεδιασμό στην πράξη.

Τα επόμενα βήματα για την εκταμίευση



Παρά τη θετική αξιολόγηση, η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί τυπικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαβιβάσει την προκαταρκτική της εκτίμηση στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (EFC), η οποία διαθέτει προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων για να γνωμοδοτήσει.

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Στη συνέχεια θα πρέπει να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις πληρωμής από την Κομισιόν, ώστε να πραγματοποιηθεί η τελική εκταμίευση.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ελλάδα θα έχει λάβει το σύνολο των 35,95 δισ. ευρώ που της αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών που είχαν καταβληθεί από το 2021.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η παρακαταθήκη αυτού του προγράμματος: κατά πόσο οι επενδύσεις, οι υποδομές και οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν θα συνεχίσουν να αποδίδουν καρπούς, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών τα επόμενα χρόνια.