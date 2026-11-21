Η κούρσα για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες στην ηγεσία του ΟΗΕ αποκτά νέα χαρακτηριστικά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην υποψηφιότητα της διπλωμάτου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Λάνα Ζάκι Νουσέιμπεχ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές, η υποψήφια των Εμιράτων φερόταν έως και χθες να έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη και των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, δηλαδή των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Κίνας, της Γαλλίας και της Βρετανίας.

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Το οποίο έμενε να επιβεβαιωθεί στη χθεσινοβραδινή ένατη ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η οποία εθεωρείτο κρίσιμη υπό το πρίσμα ότι θα διεξαγόταν με διαφοροποιημένα ψηφοδέλτια για τους «πέντε» και άρα θα ήταν καταλυτική για το κατά πόσο συγκεκριμένοι υποψήφιοι (όπως το «φαβορί» Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα, με δώδεκα θετικές και τρεις αρνητικές στην τελευταία άτυπη ψηφοφορία με λευκά ψηφοδέλτια) θα είχαν μέλλον στη διαδικασία.

Εφόσον αποτυπωνόταν χθες ένα προβάδισμα της υποψήφιας των ΗΑΕ μεταξύ των πέντε μόνιμων μελών – μέσω ψήφου ενθάρρυνσης ή και αποχής – και παρά τις πρόσφατες μέτριες επιδόσεις της (4η θέση με 7 «ναι», 6 «όχι» και 2 λευκά στην προηγούμενη ψηφοφορία), αυτομάτως αυτό θα σηματοδοτούσε και το τέλος της τουρκικής υποψηφιότητας του Φεριντούν Σινιρλίογλου.

Ο τούρκος διπλωμάτης για να παραμείνει στην κούρσα θα έπρεπε χθες να είχε επίσης την έγκριση και των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου, ανατρέποντας το κακό «σκορ» του κατά την όγδοη ψηφοφορία όπου είχε μόλις τρία «ναι» (πιθανότατα από Πακιστάν, Σομαλία, Κονγκό), 8 «όχι» και 4 χωρίς έκφραση γνώμης.

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Σε κοινή δήλωσή τους, πάντως, οι ηγέτες ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας «δεσμεύτηκαν να μεταρρυθμίσουν τον ΟΗΕ ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις παγκόσμιες προκλήσεις», αποκαλύπτοντας, πιθανότατα, και το κριτήριο με βάση το οποίο θα επιλέξουν νέο γενικό γραμματέα για τον Οργανισμό.

Τα χρωματιστά ψηφοδέλτια

Επισημαίνω ότι η επιλογή του νέου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ γίνεται μέσω διαδοχικών άτυπων ψηφοφοριών (τα λεγόμενα straw polls) στο Συμβούλιο Ασφαλείας, οι οποίες πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, περίπου δύο εβδομάδων. Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί οκτώ γύροι.

Στις ψηφοφορίες με «χρωματιστά ψηφοδέλτια» (όχι σαν εκείνα του Σαρτζετάκη, κανονικά) διαχωρίζονται οι ψήφοι των πέντε μόνιμων μελών από εκείνες των δέκα μη μόνιμων, ώστε να διαπιστώνεται εάν κάποιος υποψήφιος συναντά αντίσταση από χώρα που διαθέτει δικαίωμα βέτο.

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Ωστόσο, η υψηλή συνολική αποδοχή δεν συνεπάγεται αυτομάτως και δυνατότητα εκλογής, καθώς καθοριστικός παράγοντας παραμένει πάντοτε η στάση των πέντε μονίμων.

Ο Σαμαράς, το βίντεο και η «βιλάδα»

Η στρατηγική διαμόρφωσης ενός πολιτικού κόμματος στο πεδίο, την οποία ακολουθεί ο Αντώνης Σαμαράς, μοιάζει με παράφραση τίτλου της προγιαγιάς του. «Κόμμα δίχως όνομα».

Διότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν περιορίζεται πλέον στα γεωγραφικά και κοινωνικά μηνύματα της περιοδείας αυτού του τριημέρου, αλλά έχει αρχίσει να ξεδιπλώνει και τη θεματολογία πάνω στην οποία θα οικοδομήσει την πολιτική του παρέμβαση και η βεντάλια των παρεμβάσεών του θα ανοίξει.

Μαθαίνω ότι βλέπει πολύ κόσμο και ειδικούς για να ενημερωθεί εις βάθος σε ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Θέλει να ακούσει ανθρώπους και πέρα από τα δίκτυά του και τον κύκλο των υποστηρικτών του. Θα συνεχίσει, δε, και τα σύντομα βίντεο στο TikTok για τα οποία παίρνει καλές κριτικές, κυρίως επειδή δεν είναι υπερβολικά στυλιζαρισμένα, σκηνοθετημένα κ.λπ.

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Στο γραφείο τα κάνουν, με την ομάδα των συνεργατών του. Το χθεσινό, με το οποίο καλεί τους νέους να προχωρούν στη ζωή με «βιλάδα» (μεσσηνιακή λέξη για την καλώς νοούμενη τρέλα), μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι ρεαλιστικό, έτσι μιλάει ο Σαμαράς και εκτός κάμερας.

Η νεαρή κοπέλα που συνομιλεί μαζί του αυτή τη φορά είναι η 22χρονη φοιτήτρια Νομικής Ελλη Γκούμα, φίλη τού γιου τού πρώην πρωθυπουργού.

Δεξαμενές δυσαρεστημένων

Θα σας επιστήσω, επίσης, την προσοχή σε μια λεπτομέρεια που ίσως αποδειχθεί κρίσιμη για την επόμενη ημέρα.

Οι βολές του Σαμαρά στρέφονται συστηματικά κατά της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οχι κατά της ΝΔ ως παράταξης συνολικά. Η διάκριση αυτή είναι προφανής και του επιτρέπει να απευθύνεται στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Δεξιάς, χωρίς να κλείνει την πόρτα στα απογοητευμένα γαλάζια στελέχη. Καθώς το κόμμα έρχεται, αποτελούν κι αυτά – μου λένε – μια δεξαμενή…

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Το «Πεντάγωνο» άνοιξε τις πύλες

Ενα διαφορετικό πρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σήμερα από κοντά οι πολίτες, καθώς, για πρώτη φορά, το υπουργείο Εθνικής Αμυνας ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο Στρατόπεδο «Παπάγου» θα φιλοξενηθεί έκθεση σύγχρονων οπλικών συστημάτων και μέσων από τον Στρατό Ξηράς, την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να δουν από κοντά τεχνολογίες που συνθέτουν τη νέα αμυντική πραγματικότητα της χώρας.Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες με επισκέψεις μαθητών, ενώ σήμερα οι πύλες του «Πενταγώνου» θα παραμείνουν ανοιχτές για το κοινό από τις 10.00 έως τις 17.00. Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να περιηγηθούν στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης και στον αναμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο του υπουργείου.

Κλήθηκε σε απολογία ο Κώστας Αχ. Καραμανλής

Με την ιδιότητα του κατηγορουμένου για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος καλείται ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχ. Καραμανλής να απολογηθεί για την υπόθεση των Τεμπών ενώπιον του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη. Ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός, αφού ολοκλήρωσε την ανακριτική διαδικασία, απέστειλε κλήση προς απολογία στον πρώην υπουργό, ο οποίος κατείχε τη θέση αυτή όταν συνέβη η σιδηροδρομική τραγωδία με τους 57 νεκρούς.