Πώς διαμορφώνεται το κιτ 72 ωρών που προτείνει η Κομισιόν και τι βάζουν οι πολίτες στο καλάθι τους

Από κονσέρβες τόνου, ρύζι και μακαρόνια, μέχρι εμφιαλωμένο νερό, φρέσκα φρούτα και σοκολάτες: οι καταναλωτές περνούν στην πράξη μετά τη σύσταση της Κομισιόν για το κιτ των 72 ωρών, προμηθευόμενοι τα απαραίτητα από το σούπερ μάρκετ. Όπως λένε οι ίδιοι, ξεκινούν από «τα βασικά», με το κόστος για ένα πλήρες πακέτο επιβίωσης να διαμορφώνεται έως και στα 100 ευρώ.

Τα απολύτως αναγκαία για 72 ώρες είναι εμφιαλωμένο νερό που κοστίζει γύρω στα 5 ευρώ, κονσέρβες και έτοιμα γεύματα στα 25 ευρώ, παξιμάδια, φρυγανιές και κράκερ αξίας 9 ευρώ καθώς και μέλι, ταχίνι, ξηροί καρποί και μπάρες δημητριακών στα 17 ευρώ.

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Πέρα από τους φακούς, και τις μπαταρίες η επιβίωση των 72 ωρών περιλαμβάνει τρόφιμα και είδη υγιεινής. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται και το αντίστοιχο καλάθι επιβίωσης. Ενδεικτικά για 72 ώρες ένα άτομο χρειάζεται χαρτί υγείας, εξάδες με νερό, ξηρά τροφή όπως μπισκότα, φρυγανιές και παξιμάδια, μέλι, κονσέρβες, ένα γκαζάκι και ξηρούς καρπούς. Το συγκεκριμένο καλάθι κοστίζει 80 ευρώ.