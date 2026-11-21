Οι νεαροί διεθνείς της Εθνικής Παίδων είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου U-17 και την επίσημη μασκότ της διοργάνωσης παρουσία της ομογένειας

Μια ξεχωριστή συνάντηση με την ελληνική ομογένεια της Ντόχα είχαν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Παίδων, οι οποίοι επισκέφθηκαν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου την Ελληνική Πρεσβεία στο Κατάρ, στο πλαίσιο της παρουσίας τους στο FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™.

Η συνάντηση διοργανώθηκε έπειτα από πρόσκληση της Ελληνικής Πρεσβείας, δίνοντας στους νεαρούς διεθνείς την ευκαιρία να έρθουν κοντά στους Έλληνες που ζουν στο Κατάρ και να μοιραστούν μαζί τους τη χαρά της παρουσίας της «γαλανόλευκης» στη σπουδαία διοργάνωση.

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Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Κατάρ, Χρήστος Καποδίστριας, η σύζυγός του, Νότα Κούγια Καποδίστρια, στελέχη της Πρεσβείας, καθώς και η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Μάιρα Μυρογιάννη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου U-17 και η επίσημη μασκότ της διοργάνωσης, με μικρούς και μεγάλους να έχουν την ευκαιρία να τα δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Η ελληνική ομογένεια υποδέχθηκε με ενθουσιασμό τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, εκφράζοντας τη στήριξή της στην προσπάθεια της Εθνικής. Οι παρευρισκόμενοι συνεχάρησαν την αποστολή για την ιστορική πρόκριση στην τελική φάση και τη σημαντική νίκη στην πρεμιέρα, ενώ ευχήθηκαν ανάλογη συνέχεια στις επόμενες αναμετρήσεις.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με την παρουσία της Εθνικής Κ17 στο Κατάρ να αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή σύνδεσης του ελληνικού ποδοσφαίρου με τον απόδημο ελληνισμό.