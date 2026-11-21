Το FBI ερευνά ενδείξεις παραβίασης της εθνικής βάσης δεδομένων ποινικής δικαιοσύνης, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί η έκταση του περιστατικού ή η κλοπή δεδομένων

Πιθανή κυβερνοεπίθεση σε μία από τις σημαντικότερες βάσεις δεδομένων των αμερικανικών διωκτικών αρχών ερευνά το FBI, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν καταζητούμενους, αγνοούμενους και ποινικά μητρώα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ανησυχητική.

Σύμφωνα με το Associated Press, το FBI εξετάζει ενδείξεις παραβίασης του National Crime Information Center (NCIC), μιας εθνικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται από τις αστυνομικές και άλλες διωκτικές αρχές σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Η πληροφορία μεταδόθηκε αρχικά από το CNN και επιβεβαιώθηκε στο Associated Press από πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, αλλά ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια.

Το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση του περιστατικού ούτε εάν έχουν αποκτηθεί μη εξουσιοδοτημένα δεδομένα.

Τι είναι η βάση NCIC που φέρεται να μπήκε στο στόχαστρο

Το National Crime Information Center αποτελεί ένα από τα βασικά πληροφοριακά συστήματα των αμερικανικών διωκτικών αρχών.

Πρόκειται για ηλεκτρονική βάση δεδομένων ποινικής δικαιοσύνης, την οποία διαχειρίζεται το FBI και στην οποία έχουν πρόσβαση υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε τοπικό, πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο.

Η βάση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

Καταζητούμενα πρόσωπα και φυγόδικους.

Αγνοούμενους.

Στοιχεία ποινικού ιστορικού.

Κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία.

Άλλες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε αστυνομικές έρευνες.

Η σημασία του συστήματος καθιστά ιδιαίτερα σοβαρή οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση της ασφάλειάς του.

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Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι φερόμενοι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στο σύνολο της βάσης ή ότι υποκλάπηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες πληροφοριών.

Τραμπ: «Μόλις το πληροφορηθήκαμε – Δεν είναι καλό»

Για την υπόθεση ρωτήθηκε το Σάββατο και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News.

«Μόλις το πληροφορηθήκαμε και θα πω ότι δεν είναι καλό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του έρχεται ενώ οι αμερικανικές αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και ποια μπορεί να είναι η έκταση της πιθανής παραβίασης.

Σειρά ψηφιακών προβλημάτων στις ΗΠΑ

Η είδηση για την πιθανή κυβερνοεπίθεση στο NCIC έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν καταγραφεί διαδοχικά περιστατικά τεχνικών προβλημάτων σε ψηφιακά συστήματα τόσο του αμερικανικού Δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν αποδώσει προηγούμενες διακοπές λειτουργίας σε συνήθεις διαδικασίες αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων και αποκατάστασης ευπαθειών ασφαλείας και όχι σε κυβερνοεπιθέσεις.

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Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το περιστατικό που εξετάζει το FBI συνδέεται με τις προηγούμενες ψηφιακές διακοπές λειτουργίας.

Το FBI ξανά στο στόχαστρο χάκερ

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο κυβερνοεπιθέσεων.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το FBI ανακοίνωσε ότι διερευνούσε παραβίαση της διαδικτυακής πύλης προσλήψεών του, μετά από ισχυρισμούς της ομάδας κυβερνοεγκληματιών ShinyHunters ότι είχε αποκτήσει μεγάλο όγκο δεδομένων που αφορούσαν εργαζομένους και υποψηφίους για εργασία στην υπηρεσία.

Νωρίτερα, τον Μάρτιο, το FBI είχε γνωστοποιήσει ότι ερευνούσε «ύποπτες δραστηριότητες» σε εσωτερικό πληροφοριακό σύστημα που περιείχε ευαίσθητα στοιχεία σχετικά με επιχειρήσεις παρακολούθησης και έρευνες.