Επαγγελματίας της περιοχής επενέβη και χώρισε τους δύο άνδρες που συμπλέκονταν στο οδόστρωμα, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις από ΔΙΑΣ και Ασφάλεια

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Αβέρωφ, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο της Λαμίας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 8:00, δύο άνδρες ενεπλάκησαν σε συμπλοκή, ανταλλάσσοντας μπουνιές και κεφαλοκλειδώματα ακόμη και πεσμένοι στο οδόστρωμα, γεγονός που διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία των οχημάτων.

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Στο σημείο επενέβη επαγγελματίας της γειτονιάς, ο οποίος χωρίς δισταγμό μπήκε στη μέση και κατάφερε να διαχωρίσει τους εμπλεκόμενους, αποτρέποντας περαιτέρω κλιμάκωση του επεισοδίου.

Τα αίτια της έντονης διαμάχης παραμένουν άγνωστα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις από ΔΙΑΣ και Ασφάλεια για την άμεση λήξη του συμβάντος.