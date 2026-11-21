Ο Σέρβος τεχνικός αντίκρισε την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή Ματσούκα στο ογδοηκοστό όγδοο λεπτό της αναμέτρησης έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή

Χωρίς τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της θα παραταχθεί η ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Σέρβος τεχνικός αποβλήθηκε στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Συγκεκριμένα, στο 88ο λεπτό του αγώνα στη Νίκαια, ο προπονητής της Ένωσης αντίκρισε την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή Ματσούκα, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή της αναμέτρησης. Η αποβολή αυτή έχει άμεση συνέπεια για την επόμενη αγωνιστική, καθώς ο Νίκολιτς δεν θα έχει δικαίωμα να βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του στο παιχνίδι με τον Δικέφαλο.

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Η ΑΕΚ, πάντως, ολοκλήρωσε την αποστολή της στην Καλαμάτα με θετικό αποτέλεσμα, επικρατώντας 1-0, χάρη στο γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Έτσι, η Ένωση πήρε τους τρεις βαθμούς, αλλά θα χρειαστεί να διαχειριστεί την απουσία του προπονητή της από τον πάγκο σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της σεζόν.