Λόγω του τροχαίου έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία, με κλιμάκιο της Τροχαίας να βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κίνησης

Ένας 71χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο καταγράφηκε λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου στα διόδια Κατεχάκη της Αττικής Οδού, στο ρεύμα της Περιφερειακής Υμηττού με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο.

Το όχημα κινούμενο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω στα διόδια της Αττικής Οδού.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ανέσυραν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του. Ακολούθως, ο άνδρας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Λόγω του τροχαίου έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία, με κλιμάκιο της Τροχαίας να βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κίνησης.