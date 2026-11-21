Σε μια αναμέτρηση με δυσάρεστες απώλειες για την Ένωση, ο Αμπντουλαΐ Αριάγκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραυματισμό στον ώμο και ο προπονητής αποβλήθηκε από τον αγώνα

Η ΑΕΚ μπήκε με νίκη σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο της σεζόν, καθώς επικράτησε με 1-0 της Καλαμάτας στη Νίκαια, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά πέτυχε στο 55ο λεπτό το μοναδικό γκολ της συνάντησης, χαρίζοντας στην ομάδα του ένα πολύτιμο τρίποντο.

Η Ένωση συνάντησε αρκετές δυσκολίες απέναντι στην καλά οργανωμένη αμυντική λειτουργία της «Μαύρης Θύελλας» και χρειάστηκε να επιμείνει μέχρι να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Κοϊτά είχε ήδη προειδοποιήσει στο πρώτο ημίχρονο, όταν το δυνατό σουτ του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, προτού γίνει τελικά ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ μείωσε στους τέσσερις βαθμούς την απόστασή της από την κορυφή, περιμένοντας πλέον τα παιχνίδια των ανταγωνιστών της.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το παιχνίδι, πάντως, είχε και δύο δυσάρεστες στιγμές για την Ένωση. Ο Αμπντουλαΐ Αριάγκα αποχώρησε με φορείο, έπειτα από τραυματισμό στον ώμο, και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς αποβλήθηκε στο φινάλε από τον διαιτητή Ματσούκα, λόγω διαμαρτυριών.

Οι επιλογές των δύο προπονητών

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας επέλεξε τον Γκέλιο κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλουτσικίδη, Στρούγγη, Ροντρίγκες και Αλόνσο στην αμυντική τετράδα. Ντιαρά, Πινιέιρο και Καρεάσο αποτέλεσαν την τριάδα της μεσαίας γραμμής, ενώ Χάμζα και Σίγκουρντσον κινήθηκαν στα άκρα, με τον Μπόλιβαρ στην κορυφή.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς επανέφερε τον Στρακόσια στην εστία και διατήρησε την τετράδα των Πήλιου, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα. Αριάγκα και Βιτάλις πήραν θέση στον άξονα, ο Κοϊτά κινήθηκε δεξιά και ο Μάνταλος αριστερά, πίσω από το επιθετικό δίδυμο των Γιόβιτς και Βάργκα. Ο Μάγερ έμεινε αρχικά στον πάγκο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η ΑΕΚ πίεσε, αλλά ο Κοϊτά σημάδεψε το δοκάρι

Η Ένωση είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει εύκολα διαδρόμους προς την περιοχή της Καλαμάτας. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τις γραμμές τους κοντά και περιόρισαν τους χώρους, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία της μπάλας από τον άξονα.

Στο 19ο λεπτό, ο Πέτρος Μάνταλος έβγαλε σε θέση βολής τον Μπαρνάμπας Βάργκα, όμως ο Ούγγρος επιθετικός δεν βρήκε στόχο, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα έξω από το κάθετο δοκάρι του Γκέλιου. Η Καλαμάτα απάντησε με ένα σουτ του Καλουτσικίδη στο 22′, το οποίο δεν δυσκόλεψε τον Στρακόσια.

Όσο περνούσε η ώρα, η ΑΕΚ αύξανε την πίεσή της. Στο 34′, ο Ρότα δημιούργησε ξανά προϋποθέσεις για τον Βάργκα, αλλά ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας αντέδρασε σωστά και απέκρουσε την προσπάθειά του. Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε ένα λεπτό αργότερα: ο Κοϊτά πέρασε με εξαιρετική ατομική ενέργεια στην περιοχή και εξαπέλυσε δυνατό σουτ, όμως η μπάλα προσέκρουσε στο οριζόντιο δοκάρι. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Διαφήμιση

Ο Κοϊτά βρήκε δίχτυα και χάρισε το διπλό στην ΑΕΚ

Η Καλαμάτα προσπάθησε να αιφνιδιάσει την ΑΕΚ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 54′, ο Μπόλιβαρ έκανε τη σέντρα προς το πίσω δοκάρι, με τον Καρεάσο να παίρνει την κεφαλιά, αλλά να στέλνει την μπάλα λίγο έξω από την εστία του Στρακόσια.

Η απάντηση της Ένωσης ήταν άμεση. Στο 55ο λεπτό, ο Κοϊτά πήρε την μπάλα από τα πλάγια, κινήθηκε προς την περιοχή και επιχείρησε το σουτ. Η προσπάθειά του βρήκε στον Ροντρίγκες, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Γκέλιου, δίνοντας στην ΑΕΚ το προβάδισμα με 0-1.

Οι γηπεδούχοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και στο 59′ απείλησαν ξανά, με τον Μπόλιβαρ να επιχειρεί να νικήσει τον Στρακόσια από το ύψος της περιοχής, χωρίς επιτυχία. Λίγο αργότερα, η ΑΕΚ έχασε τον Αριάγκα. Ο μέσος από την Ονδούρα τραυματίστηκε στον ώμο και αποχώρησε με φορείο, με τον Μάγερ να περνά στη θέση του και τον ίδιο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Διαφήμιση

Η Καλαμάτα έριξε στη συνέχεια τον Κουρμινόφσκι, αναζητώντας περισσότερη επιθετική παρουσία. Ο νεοεισελθών απείλησε στο 66′ με κεφαλιά, αλλά δεν κατάφερε να βρει εστία. Τρία λεπτά αργότερα, ο Μάνταλος δοκίμασε το σουτ μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, ο Νίκολιτς προχώρησε σε αλλαγές, με τον Κουτέσα να αντικαθιστά τον Μάνταλο. Στο 85′, ο Κοϊτά έφτασε κοντά σε δεύτερο προσωπικό γκολ, όμως το σουτ του πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Ακολούθησε η είσοδος του Γκατσίνοβιτς αντί του Γιόβιτς, με την αλλαγή να καθυστερεί και να προκαλεί εκνευρισμό στον πάγκο της ΑΕΚ.

Η ένταση κορυφώθηκε λίγο αργότερα, όταν ο Νίκολιτς διαμαρτυρήθηκε προς τον διαιτητή Ματσούκα, με αποτέλεσμα να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα. Ο Σέρβος τεχνικός διαμαρτυρήθηκε και προς τον Στρακόσια, επειδή δεν είχε βγάλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή.

Στα επτά λεπτά των καθυστερήσεων η ΑΕΚ είχε δύο ακόμη ευκαιρίες για να «κλειδώσει» τη νίκη. Το σουτ του Βάργκα κόντραρε στα σώματα και κατέληξε κόρνερ, ενώ ο Κουτέσα δεν κατάφερε να νικήσει τον Γκέλιο σε τετ α τετ. Το 0-1, ωστόσο, παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και η Ένωση έφυγε από τη Νίκαια με τους τρεις βαθμούς.