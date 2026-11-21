Δεν έχει καταστεί δυνατή η εξακρίβωση του φύλου του ατόμου λόγω της σημαντικής αλλοίωσης των χαρακτηριστικών της σορού, σύμφωνα με τις πληροφορίες

Μακάβριο εύρημα στην περιοχή του Μπάλου, στην Κίσσαμο, όπου χθες εντοπίστηκε ανθρώπινη σορός πάνω σε βράχια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί το φύλο του ατόμου, καθώς τα χαρακτηριστικά της σορού έχουν αλλοιωθεί σημαντικά, γεγονός που δυσχεραίνει την αναγνώρισή της.

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Το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης, με τις Αρχές να αναμένουν τα πορίσματα των ερευνών που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση της σορού και θα αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο.