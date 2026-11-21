Η ομάδα της Αθήνας έφτασε στους είκοσι έναν βαθμούς και ισοβαθμεί πλέον με τον Ολυμπιακό, τον οποίο προσπερνά στην κατάταξη χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων

Με τη νίκη της απέναντι στην Καλαμάτα, η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να μειώσει την απόσταση από την κορυφή της Stoiximan Super League, μετά την αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής.

Η Ένωση πέρασε με 1-0 από τη Νίκαια, χάρη στο γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά, και έφτασε σε απόσταση τεσσάρων βαθμών από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Παράλληλα, ισοβαθμεί πλέον με τον Ολυμπιακό, τον οποίο προσπερνά στην κατάταξη χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων.

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Έτσι, η ΑΕΚ έκανε ένα σημαντικό βήμα στη βαθμολογική της πορεία, περιμένοντας πλέον την εξέλιξη των υπόλοιπων αγώνων της αγωνιστικής.

Η βαθμολογία της Super League: