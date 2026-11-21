«Πύρρειος» αποδείχθηκε η νίκη της ΑΕΚ στη Νίκαια επί της Καλαμάτας. Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 1-0, έβαλαν stop στο σερί των τεσσάρων συνεχόμενων εκτός έδρας ηττών και μείωσαν τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό -ο οποίος υποδέχεται τον ΟΦΗ την Κυριακή- στους τέσσερις βαθμούς.

Ωστόσο η νίκη αυτή ήρθε με απώλειες και μάλιστα σημαντικές! Ο Κέρβιν Αριάγκα τραυματίστηκε στον ώμο και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Από το «στρατόπεδο» των «κιτρινόμαυρων» γνωστοποιήθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα κλείδας, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα (μίνιμουμ δύο μηνών).

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Όπως γίνεται αντιληπτό ο μέσος από την Ονδούρα (ο οποίος διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο) χάνει τόσο το παιχνίδι του Champions League με την Κόμο, όπως και τα υπόλοιπα ματς τουλάχιστον μέχρι την επανέναρξη του πρωταθλήματος το νέο έτος!

Σαν να μην έφτανε όμως αυτό, ήρθε και η αποβολή του Μάρκο Νίκολιτς στο 88’ για διαμαρτυρία, κάτι που σημαίνει ότι ο Σέρβος δε θα βρίσκεται στον πάγκο της ΑΕΚ στο παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε στη Συνέντευξη Τύπου ότι η μόνη διαμαρτυρία του ήταν προς τον Θωμά Στρακόσα και δεν είπε ούτε λέξη προς τον διαιτητή.

MVP του αγώνα χωρίς δεύτερη σκέψη ήταν ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ο Μαυριτανός μεσοεπιθετικός ήταν μία μόνιμη απειλή για την εστία της Καλαμάτας. Στο πρώτο ημίχρονο «σημάδεψε» το δοκάρι, αλλά η μπάλα που του γύρισε την πλάτη στη συγκεκριμένη φάση του έκανε το χατίρι στο β’ μέρος, όταν μετά το σουτ που επιχείρησε κόντραρε σε αντίπαλο και κατέληξε στα δίχτυα.

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Ο 28χρονος είχε και άλλες ευκαιρίες για να σκοράρει, έβγαλε και μία υπέροχη ασίστ στον Κουτέσα την οποία δεν αξιοποίησε ο Ελβετός και έδειξε πόσο πολύτιμος είναι στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Ο Μαυριτανός αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι θα χάσει τόσο το ματς με την Κόμο, όσο και αυτό με τη Γαλατασαράι για το Champions League, λόγω της αποβολής του μετά τη λήξη του αγώνα με τη Ρεάλ.

Η ΑΕΚ στο ματς με την Καλαμάτα ήταν «κυνική». Θα μπορούσε να είχε περισσότερα τέρματα, αλλά ο Γκέλιος έκανε σωρεία επεμβάσεων. Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και δη στις καθυστερήσεις, ο «Δικέφαλος» λειτούργησε υποδειγματικά, δεν έδωσε τη δυνατότητα στην Καλαμάτα, να απειλήσει και πήρε το πολύτιμο «τρίποντο».

Μάλιστα αυτή η νίκη ήρθε μέσω αρκετών προβλημάτων και ήταν μόλις η δεύτερη εκτός έδρας στο φετινό πρωτάθλημα σε πέντε ματς. Ωστόσο είναι σημαντικό ότι δε χάθηκε άλλο έδαφος στην κούρσα του τίτλου.

Πλέον όμως υπάρχει μόνο το ματς με την Κόμο το βράδυ της Τρίτης. Ένα πολύ επικίνδυνο ματς από όλες τις απόψεις που μπορεί να παίξει τεράστιο ρόλο στο ευρωπαϊκό μέλλον της ΑΕΚ στα αστέρια.