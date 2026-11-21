Ο 71χρονος πρώην πρόεδρος παραμένει κλινικά σταθερός έχοντας τις αισθήσεις του μετά την τοποθέτηση γαστρικού σωλήνα, σύμφωνα με πληροφορίες

Στη μονάδα εντατικής θεραπείας της Μπραζίλια διακομίστηκε ο έγκλειστος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, κατόπιν διάγνωσης για οξεία απόφραξη στην κοιλιακή χώρα.

Ο 71χρονος πρώην πρόεδρος είναι κλινικά σταθερός και έχει τις αισθήσεις του ενώ έγινε επέμβαση για τοποθέτηση γαστρικού σωλήνα.

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«Αντίκρισα ένα φρικτό θέαμα»

Ο Κάρλος Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου, δήλωσε ότι ο πατέρας του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού ένιωσε «έντονο κοιλιακό πόνο». «Ήταν προφανές ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν, με έναν δραστήριο άνθρωπο φυλακισμένο, χωρίς να έχει κλέψει ούτε ένα σεντ από τα δημόσια ταμεία, με το πρόσχημα ενός «σχεδίου πραξικοπήματος»», έγραψε στο X.

Ο Κάρλος Μπολσονάρου δήλωσε ότι ο πατέρας του έχει υποβληθεί σε περισσότερες από εννέα χειρουργικές επεμβάσεις μετά το μαχαίρωμα του 2018 και ότι η υγεία του επιδεινώνεται «κάθε μέρα» στην αιχμαλωσία, επικαλούμενος την «έλλειψη κινητικότητάς του και τα ψυχολογικά βασανιστήρια που υφίσταται καθημερινά».

Συνέχισε λέγοντας ότι είναι ο μόνος από τους γιους του Μπολσονάρου στον οποίο ο πρόεδρος του δικαστηρίου έχει επιτρέψει να τον επισκέπτεται, δύο φορές την εβδομάδα για δύο ώρες. Πρόσθεσε ότι έχει εγκριθεί το αίτημα να παραμείνει με τον πατέρα του μέχρι νεωτέρας.

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Κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο, ο Κάρλος Μπολσονάρου είπε ότι αντίκρισε ένα «φρικτό» θέαμα. «Είμαι με τον μπαμπά μου στο αρχικό δωμάτιο. Η πρώτη εντύπωση ήταν τρομακτική. Εξαιρετικά σοβαρή κοιλιακή διάταση, κάτι που είναι ανησυχητικό», έγραψε στο X.

Είπε ότι όταν επισκέφθηκε τον πατέρα του την Τετάρτη, η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική και ότι όλα φαίνονταν «φυσιολογικά».

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν «σχεδόν πλήρη» εντερική απόφραξη, πρόσθεσε ο Κάρλος Μπολσονάρου. Είπε ότι ο πατέρας του λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για τον πόνο και μια «αρχική προσπάθεια να αντιστραφεί η πάθηση χωρίς την ανάγκη επεμβατικής παρέμβασης».

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος κυβέρνησε από το 2019 έως το 2022, έχει ιστορικό νοσηλειών και χειρουργικών επεμβάσεων που σχετίζονται με μαχαίρωμα στο κοιλιά κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής εκδήλωσης του 2018. Από πέρυσι, εκτίει ποινή φυλάκισης 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος μετά την ήττα στις εκλογές του 2022.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κάνει δεκτό τον Μάρτιο αίτημα του Μπολσονάρου να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση για λόγους υγείας.