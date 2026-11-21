Ο Ντόνιελ Μάλεν σημείωσε τέσσερα γκολ για τους «τζιαλορόσι» που παραμένουν αήττητοι, ενώ η Λάτσιο διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με τον Χρήστο Μανδά βασικό

Με επιβλητικό τρόπο συνέχισε η Ρόμα την πορεία της στη Serie A, καθώς πέρασε με το εμφατικό 5-1 από την έδρα της Πάρμα για τη 12η αγωνιστική. Οι «τζιαλορόσι» πανηγύρισαν την τέταρτη διαδοχική νίκη τους και παρέμειναν αήττητοι στο πρωτάθλημα, διατηρώντας την πίεση στην κορυφή της βαθμολογίας.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Ντόνιελ Μάλεν, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και σημείωσε τέσσερα γκολ. Ο Ολλανδός επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 39′ έπειτα από ασίστ του Λούλι, ενώ μετά την ισοφάριση της Πάρμα στο 54′ απάντησε άμεσα, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του.

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Ο Μόρα στο 71′ ανέβασε τον δείκτη του σκορ, πριν ο Μάλεν ολοκληρώσει το χατ τρικ του στο 77′, αξιοποιώντας την πάσα του Γουέσλεϊ Φράνκα. Το τελικό 5-1 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις, με τον Ολλανδό να βρίσκει για τέταρτη φορά δίχτυα. Για την Ρόμα, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 83ο λεπτό, όταν η έκβαση του αγώνα είχε ουσιαστικά κριθεί.

Σημαντική νίκη πανηγύρισε και η Λάτσιο, η οποία επικράτησε με 3-0 της Λέτσε και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «λατσιάλι» ήταν ο Τιτζάνι Νόσλιν, που πέτυχε δύο γκολ, στο 25ο και στο 68ο λεπτό. Ο Ολλανδός επιθετικός έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο και διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα μετά την ανάπαυλα, ενώ ο Ντάβιντε Φρατέζι διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 90′.

Κάτω από τα δοκάρια της Λάτσιο βρέθηκε ο Χρήστος Μανδάς, ο οποίος υπερασπίστηκε την εστία της ομάδας του στην αναμέτρηση με τη Λέτσε, συμβάλλοντας στην κατάκτηση της νίκης και στη διατήρηση του μηδενός στην άμυνα.

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Την ίδια ώρα, η Κόμο συνέχισε την εξαιρετική της πορεία, επικρατώντας με 2-0 της Κάλιαρι στο «Σινιγκάλια». Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League είχε στη βασική της ενδεκάδα τον Τάσο Δουβίκα, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Ο Ραμόν άνοιξε το σκορ στο 24′, ενώ ο Κούνια στο 56′ έβαλε τέλος στις ελπίδες της Κάλιαρι για επιστροφή στο παιχνίδι.

Το τρίποντο ανέβασε την Κόμο στους 26 βαθμούς, φέρνοντάς την στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και μόλις δύο βαθμούς πίσω από τη δεύτερη Ίντερ, έχοντας όμως ένα παιχνίδι περισσότερο. Η Ρόμα βρίσκεται επίσης σε απόσταση δύο βαθμών από την πρωτοπόρο Λάτσιο, με τη μάχη στις πρώτες θέσεις του ιταλικού πρωταθλήματος να παραμένει ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Η βαθμολογία της Serie A: