Ο Νταβίντ Ράγια αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με ενοχλήσεις στον ώμο κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου και αντικαταστάθηκε από τον τερματοφύλακα Κέπα

Η Άρσεναλ απέφυγε την ήττα στο St James’ Park, καθώς επέστρεψε από το 2-1 και αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Νιούκαστλ. Οι «κανονιέρηδες» είχαν προηγηθεί, βρέθηκαν στη συνέχεια πίσω στο σκορ, αλλά ο Νόνι Μαντουέκε διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 78ο λεπτό. Στην αναμέτρηση πέρασε ως αλλαγή στο 70′ και ο Χρήστος Τζόλης.

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα ταξίδεψε στο Νιούκαστλ με στόχο να διευρύνει τη διαφορά από τους διώκτες της στους οκτώ βαθμούς, όμως η εξέλιξη του αγώνα την έφερε αντιμέτωπη ακόμη και με το ενδεχόμενο της ήττας. Παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησε στο πρώτο μέρος, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει προβάδισμα ασφαλείας και χρειάστηκε να αντιδράσει μετά την ανατροπή των γηπεδούχων.

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Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και άγγιξαν το γκολ μόλις στο 6′, όταν ο Μαντουέκε απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, αλλά το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι. Οι Κάι Χάβερτς και Ντέκλαν Ράις δοκίμασαν επίσης να απειλήσουν, στο 22′ και στο 29′ αντίστοιχα, χωρίς να βρουν στόχο.

Η υπεροχή της Άρσεναλ απέφερε καρπούς στο 33′. Ο Ράις έβγαλε τον Έμπερετσι Έζε απέναντι από την αντίπαλη εστία και εκείνος εκτέλεσε αποτελεσματικά, δίνοντας το προβάδισμα στους Λονδρέζους. Ο Μαντουέκε συνέχισε να αποτελεί μόνιμη απειλή για την άμυνα της Νιούκαστλ, όμως οι τρεις προσπάθειές του στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου, στο 38′, στο 43′ και στο 45′, δεν κατέληξαν στα δίχτυα.

Η εικόνα άλλαξε αμέσως μετά την ανάπαυλα. Στο 49′, ένα λάθος του Μάρτιν Όντεγκααρντ έδωσε την ευκαιρία στον Οσούλα να τροφοδοτήσει τον Χάρβεϊ Μπαρνς, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής και νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 1-1. Η ισοφάριση έδωσε ώθηση στους γηπεδούχους, που πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων και άρχισαν να πιέζουν την Άρσεναλ.

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Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 61′. Μετά από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά του Νταν Μπερν, η μπάλα έμεινε στην περιοχή και ο Μάλικ Τιάου εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση στην άμυνα των φιλοξενούμενων, στέλνοντάς την στα δίχτυα για το 2-1. Τα προβλήματα για την ομάδα του Αρτέτα συνεχίστηκαν, καθώς ο Νταβίντ Ράγια αποχώρησε με ενοχλήσεις στον ώμο και αντικαταστάθηκε από τον Κέπα.

Η Άρσεναλ απέφυγε αρχικά ένα ακόμη γκολ στο 74′, όταν η προσπάθεια του Χάβερτς να απομακρύνει την μπάλα μετά από κόρνερ λίγο έλειψε να καταλήξει σε αυτογκόλ, με την μπάλα να χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι. Τέσσερα λεπτά αργότερα, όμως, οι Λονδρέζοι βρήκαν την απάντηση. Ο Όντεγκααρντ δημιούργησε τη φάση για τον Μαντουέκε, ο οποίος κινήθηκε μέσα στην περιοχή και με όμορφο τελείωμα ισοφάρισε σε 2-2 στο 78′.

Παρά τον χρόνο που απέμενε μέχρι τη λήξη, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να πετύχει και τρίτο γκολ. Η Άρσεναλ έφυγε από το St James’ Park με έναν βαθμό, σε μια αναμέτρηση στην οποία έχασε το προβάδισμά της, βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε να αποφύγει την ήττα.

Η βαθμολογία της Premier League: