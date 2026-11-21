Ο διεθνής μέσος από την Ονδούρα τραυματίστηκε στον δεξιό ώμο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Καλαμάτα και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο

Πολύ άσχημα είναι τα νέα για τον Κέρβιν Αριάγκα. Ο μέσος από την Ονδούρα τραυματίστηκε στον ώμο στο δεύτερο ημίχρονο του εκτός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα και αποχώρησε με φορείο για το νοσοκομείο έχοντας υποστεί κάταγμα στη δεξιά κλείδα! Ο Αριάγκα, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την Κυριακή.

Πρόκειται για μία πολύ σοβαρή απώλεια για την ΑΕΚ, καθώς o 28χρονος είχε μπει για τα καλά στην αγωνιστική εξίσωση του Μάρκο Νίκολιτς, κάτι που είχε φανεί και στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

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Μάλιστα ο Σέρβος τεχνικός στη Συνέντευξη Τύπου αφιέρωσε τη νίκη στον διεθνή χαφ: «Αφιερώνουμε τη νίκη στον Αριάγκα. Φαίνεται να έχει κάταγμα στην κλείδα. Όπως ο Καλοσκάμης παλιότερα, θα είναι μάλλον για δύο μήνες εκτός. Ήταν σε καλή φόρμα. Είχαμε την απουσία του Κάιρινεν, του Μαρίν, ο Ζοάο μόλις επανήλθε από πνευμονία και ο Ζίνι είχε μια προπόνηση μόλις με την ομάδα. Για αυτό επίσης οι τρεις βαθμοί αυτοί είναι σημαντικοί».