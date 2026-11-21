Ο τούρκος υπΕξ Χακάν Φιντάν δηλώνει ότι οι σχέσεις του με τον στρατηγό Χαφτάρ της Λιβύης έχουν βελτιωθεί

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο του ανέφερε πως δεν θα είχε εγκρίνει τη σχετική νομοθετική διάταξη αν γνώριζε

Στο ελληνικό και το ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες απέδωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, μέρος της ευθύνης για τη διατήρηση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA σε βάρος της Άγκυρας, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι περιορισμοί δεν συνδέονται αποκλειστικά με την αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας , μιλώντας στο TGRT Haber, ισχυρίστηκε ότι ομάδες πίεσης που δραστηριοποιούνται στην Ουάσινγκτον παρεμβαίνουν πολιτικά, επηρεάζοντας τις προσπάθειες της Τουρκίας να επιτύχει την άρση των κυρώσεων.

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Σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν, η διατήρηση του καθεστώτος των αμερικανικών περιορισμών δεν οφείλεται μόνο στις διαφωνίες μεταξύ Άγκυρας και Ουάσινγκτον για την προμήθεια των S-400, αλλά και στην επιρροή που ασκούν το ελληνικό και το ισραηλινό λόμπι στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.

«Άλλες χώρες αγόρασαν ρωσικά όπλα χωρίς να υποστούν κυρώσεις»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η χώρα του αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε σχέση με άλλα κράτη που έχουν προμηθευτεί ρωσικά οπλικά συστήματα.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει αντίστοιχες αγορές χωρίς να αντιμετωπίσουν τους ίδιους περιορισμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του Χακάν Φιντάν στις συνομιλίες του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Τούρκος υπουργός, ο Ρούμπιο τού είχε αναφέρει ότι, εάν γνώριζε εκ των προτέρων πόσο δεσμευτική θα αποδεικνυόταν η σχετική νομοθετική διάταξη, δεν θα είχε προχωρήσει στην έγκρισή της.

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Turkish Foreign Minister Hakan Fidan: There are a ton of countries that have purchased Russian defense systems. Which of them has the U.S. sanctioned under CAATSA? But Türkiye’s natural stance, determination, principles, and values it defends in the region are, of course, not something that the major powers in the region, particularly Israel at this point, are happy about. Israel is lobbying heavily in Washington. This has turned into something of a lobbying war. Here, too, we will see a struggle between those who say America First and those who say Israel First. The Israeli lobby and the Greek lobby come into play, carry out various activities, and influence domestic politics. — Clash Report (@clashreport) November 21, 2026

Οι S-400 και οι κυρώσεις CAATSA

Οι αμερικανικές κυρώσεις CAATSA επιβλήθηκαν στην Τουρκία εξαιτίας της προμήθειας των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

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Η συγκεκριμένη αγορά αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα σημεία τριβής μεταξύ Άγκυρας και Ουάσινγκτον, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις διμερείς σχέσεις και στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.

Η Ουάσιγκτον απέβαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 το 2019, μετά την αγορά των S-400 από τη Ρωσία, εκτιμώντας ότι η ταυτόχρονη ανάπτυξη των δύο συστημάτων θα μπορούσε να επιτρέψει στη Μόσχα να αποκτήσει πολύτιμα δεδομένα για τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth) των F-35.

Η τουρκική κυβέρνηση επιδιώκει την άρση των περιορισμών, υποστηρίζοντας ότι η συνέχισή τους δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της αμερικανοτουρκικής συνεργασίας.

Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλούταν Αμερικανούς και περιφερειακούς αξιωματούχους, έκανε λόγο για προχωρημένες συνομιλίες της Άγκυρας για τη μεταφορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.