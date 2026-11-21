Η επέκταση της μονάδας εμπλουτισμού ουρανίου στο Γιονγκμπιόν ενδέχεται να αυξήσει την ετήσια παραγωγή κατά περισσότερα από 35 κιλά, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal

Νέες ενδείξεις για τη συστηματική ενίσχυση του πυρηνικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας φέρνουν στο φως δορυφορικές εικόνες από τις εγκαταστάσεις του Γιονγκμπιόν, του σημαντικότερου πυρηνικού συγκροτήματος της χώρας. Οι εικόνες αποκαλύπτουν την επέκταση υφιστάμενης μονάδας εμπλουτισμού ουρανίου, σε μια εξέλιξη που εντείνει την ανησυχία για τις στρατιωτικές φιλοδοξίες του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, δορυφορικές λήψεις της 6ης Νοεμβρίου καταγράφουν μια νέα πτέρυγα δίπλα στην κεντρική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου. Η κατασκευή ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου 2026 και, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, οι εξωτερικές εργασίες είχαν ουσιαστικά ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου.

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Το νέο τμήμα ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση πρόσθετων φυγοκεντρητών, των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό ουρανίου. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν αυτή είναι πράγματι η χρήση του ούτε εάν η εγκατάσταση έχει τεθεί σε λειτουργία.

Η Wall Street Journal επισημαίνει ότι, εφόσον το νέο κτίριο αξιοποιηθεί για την εγκατάσταση φυγοκεντρητών, θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερα από 35 κιλά παραγωγής ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού ετησίως. Πρόκειται για μια δυνητική αύξηση, όχι για επιβεβαιωμένη παραγωγική δυνατότητα.

Η προειδοποίηση της IAEA



H εξέλιξη εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια επέκτασης των πυρηνικών υποδομών της Βόρειας Κορέας. Στο Γιονγκμπιόν έχει ήδη κατασκευαστεί δεύτερη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου, ενώ αντίστοιχες δραστηριότητες έχουν εντοπιστεί και στο Κανγκσόν, κοντά στην Πιονγκγιάνγκ.

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Ο Ραφαέλ Γκρόσι, ενημερώνοντας το διοικητικό συμβούλιο του IAEA, χαρακτήρισε τη συνεχιζόμενη επέκταση του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου της χώρας «σοβαρή αιτία ανησυχίας».

Όπως μεταδίδουν επίσης το Associated Press και το Reuters, ο Οργανισμός έχει εντοπίσει ενδείξεις ότι ο αντιδραστήρας ισχύος 5 μεγαβάτ στο Γιονγκμπιόν εξακολουθεί να λειτουργεί, ενώ σε λειτουργία βρίσκεται και ο ελαφρού ύδατος αντιδραστήρας της εγκατάστασης.

Η σημασία είναι μεγάλη, καθώς η Βόρεια Κορέα μπορεί να παράγει πυρηνικό υλικό τόσο μέσω εμπλουτισμού ουρανίου όσο και μέσω της παραγωγής πλουτωνίου.

Χωρίς επιθεωρητές από το 2009



. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τη διεθνή κοινότητα είναι ότι οι επιθεωρητές του IAEA δεν έχουν πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Βόρειας Κορέας από το 2009, όταν η Πιονγκγιάνγκ τους απέβαλε από τη χώρα.

Έτσι, η παρακολούθηση βασίζεται κυρίως σε δορυφορικές εικόνες και πληροφορίες ανοικτών πηγών. Παρότι οι μέθοδοι αυτές επιτρέπουν τον εντοπισμό νέων κατασκευών και δραστηριοτήτων, δεν μπορούν να αποκαλύψουν με ακρίβεια πόσοι φυγοκεντρητές λειτουργούν ή πόσο πυρηνικό υλικό παράγεται.

Η επέκταση των εγκαταστάσεων αποτελεί, πάντως, ακόμη μία ένδειξη ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την προσπάθεια ενίσχυσης του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας του. Αντίθετα, η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει να επενδύει στις υποδομές που μπορούν να της προσφέρουν μεγαλύτερη παραγωγική αυτονομία και ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση απέναντι στις ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα.