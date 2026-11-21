Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις που επικαλείται το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν, από το πλήγμα στην πολιτική βιομηχανική εγκατάσταση προκλήθηκαν αποκλειστικά υλικές φθορές

Σε ιρανική επίθεση που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου αποδίδει το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν την πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολιτική βιομηχανική εγκατάσταση.

Όπως ανακοινώθηκε, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της χώρας επιχειρεί για την κατάσβεση της φωτιάς, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο αποκλειστικά για υλικές φθορές, χωρίς να έχουν καταγραφεί τραυματισμοί.

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Το υπουργείο δεν προέβη σε διευκρινίσεις σχετικά με το ακριβές σημείο του πλήγματος.

Νωρίτερα, οι αρχές του βασιλείου είχαν απευθύνει προειδοποίηση για «πιθανή απειλή», έπειτα από προγενέστερα ιρανικά χτυπήματα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Μέσω της πλατφόρμας X, το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι, να αναζητήσουν το πλησιέστερο ασφαλές σημείο και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις «προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων».

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για τη φύση του κινδύνου.

Οι ενδείξεις για την τοποθεσία και το ιστορικό των επιθέσεων

Σύμφωνα με μαρτυρίες δύο κατοίκων σε ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου, καπνός ήταν ορατός πάνω από το ανατολικό νησί Σίτρα, περιοχή όπου εδρεύουν βιομηχανικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου διυλιστηρίου της κρατικής εταιρείας Bapco.

Πρόκειται για το πρώτο πλήγμα κατά του βασιλείου από τον Σεπτέμβριο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν δηλώσει πως στοχοποιούν επανειλημμένα αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν.

Μία από τις επιθέσεις της Τετάρτης ακολούθησε αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Κεσμ, ενώ η Τεχεράνη υποστήριξε σήμερα ότι αναχαίτισε αμερικανικό drone που επιχειρούσε στην περιοχή.

Η τρέχουσα ένταση εντάσσεται στην κορύφωση της σύγκρουσης που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, με το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις κατά συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου.