Ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού γνώρισε την αποθέωση από τους οργανωμένους οπαδούς και δήλωσε πως αποτελεί «πραγματική τιμή» η εκπροσώπηση του ιστορικού συλλόγου

Το «παρών» στη Λεωφόρο, στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυση της Θύρας 13, έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού βρέθηκε κοντά στους οργανωμένους οπαδούς του «τριφυλλιού», γνώρισε την αποθέωση και πήρε τον λόγο, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για την ιστορική επέτειο.

Ο τεχνικός των «πράσινων» αναφέρθηκε στην τιμή που αισθάνεται εκπροσωπώντας τον Παναθηναϊκό, αλλά και στην καθημερινή προσπάθεια που καταβάλλουν όλοι στην ομάδα, προκειμένου να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αναλυτικά όσα είπε:

«Συγχαρητήρια από εμένα, από την ομάδα, από τους ποδοσφαιριστές για την επέτειο των 60 ετών.

Πραγματική τιμή για εμένα και για όλο το staff και τους παίκτες που εκπροσωπούμε έναν σύλλογο με τόσο μεγάλη ιστορία. Δουλεύουμε σκληρά, ξέρουμε πως είμαστε κομμάτι της ιστορίας.

Ελπίζω πως θα κάνουμε τα πάντα καθημερινά όλοι ώστε να μην γράψουμε απλά ακόμη ένα κεφάλαιο στην ιστορία της ομάδας».