Οι αστυνομικές αρχές εξιχνίασαν 15 περιπτώσεις κλοπών από οικίες στις περιοχές του Καματερού, της Πετρούπολης και του Ιλίου μετά τη σύλληψη των δύο δραστών

Χειροπέδες σε δύο μέλη συμμορίας, που από τον Ιανουάριο του 2026 είχαν διαπράξει σωρεία κλοπών χαλκοσωλήνων από σπίτια και άλλα κτίρια της Δυτικής Αττικής και στη συνέχεια τους πουλούσαν σε κλεπταποδόχους αποκομίζοντας κέρδη, πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., πρωινές ώρες της 19-11-2026, στην περιοχή του Καματερού.

Πρόκειται για έναν 33χρονο και έναν 51χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού, για εγκληματική ομάδα (συμμορία) που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, για κοινώς επικίνδυνη βλάβη και για παρακώλυση της λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων.

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Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, προχθές το πρωί, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούν στην περιοχή του Καματερού έκριναν ύποπτη την κίνηση του 33χρονου και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 18 κομμένοι σωλήνες χαλκού, σουγιάς, καθώς και πολυεργαλείο και οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού.

Κατόπιν αναζητήσεων αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην ευρύτερη περιοχή του Καματερού, εντοπίστηκε λίγο μετά και ο 51χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε το όχημα, το οποίο η συμμορία χρησιμοποιούσε ως μέσο τέλεσης των διακεκριμένων κλοπών.

Σημειώνεται ότι το συνολικό μήκος των σωλήνων χαλκού που έχουν αφαιρέσει υπολογίζεται ότι υπερβαίνει συνολικά τα 50 μέτρα.

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Ενδεικτικό της θρασύτητας των συλληφθέντων είναι ότι, στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα σωλήνων χαλκού, σε -3- περιπτώσεις διέπραξαν και δεύτερη κλοπή από τις ίδιες οικίες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Από τη συνεργασία αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού, Πετρούπολης και Ιλίου εξιχνιάστηκαν -15- περιπτώσεις κλοπών από οικίες στις περιοχές του Καματερού, της Πετρούπολης και του Ιλίου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.