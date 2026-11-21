Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, ο Άρης βρέθηκε στο χειρότερό του βράδυ και έτσι ο πρώτος νίκησε. End of story.

Προφανώς και η προσέγγιση στα όσα έγιναν το απόγευμα του Σαββάτου στην Πυλαία δεν τελειώνει μονάχα σε μία σειρά, η οποία ωστόσο είναι και αρκετή για να αποτυπώσει εν τάχει την εικόνα του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Όπως λέγαμε και στο «Football Talk» της περασμένης Παρασκευής, το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα δεν θα κρίνει κάτι. Ούτε θα καθορίσει τις δύο ομάδες. Προφανώς και υπάρχουν τα… λάφυρα αυτής της μονομαχίας, τα οποία κατέληξαν στον ΠΑΟΚ. Το πρεστίζ, η αυτοπεποίθηση και ο… αέρας που θα συνεχίσει να του δίνει η παρουσία στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

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Το κακό για τον Άρη δεν είναι ότι έχασε. Και οι ήττες μέσα στο πρόγραμμα είναι. Το κακό είναι ότι έχασε σε αυτό το παιχνίδι και με έναν τρόπο που ελάχιστοι περίμεναν, λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα των δύο ομάδων.

Ότι δηλαδή οι «κιτρινόμαυροι» πήγαιναν με ένα δικαίως πολυδιαφημισμένο μπάσκετ -από τους ίδιους πρώτα μέσα στο παρκέ- στην Πυλαία και ότι ο ΠΑΟΚ έψαχνε ένα παιχνίδι αποδείξεων μέσα στη δική του λογική. Στο ότι καιρό τώρα κερδίζει τις περισσότερες φορές στις λεπτομέρειες ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας και το ντέρμπι με τον Άρη ήταν το πρώτο του μεγάλο ματς φέτος στο πρωτάθλημα.

Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα. Όχι καλύτερη από τον Άρη και αυτό δεν αναιρείται μετά το τελευταίο αποτέλεσμα. Ήταν όμως ένα βράδυ στο οποίο ο ΠΑΟΚ πήγε με καλύτερο βαθμό πνευματικής ετοιμότητας, έβγαλε πολλή παραπάνω ενέργεια και πήρε τη νίκη με μία απίστευτη ρέντα στο τρίποντο.

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Τα 18 τρίποντα είναι κάτι σπάνιο. Και ένας πολύ μπασκετικός φίλος μου, μου θύμισε μία ατάκα του Γκρεγκ Πόποβιτς. «Δεν ανησυχώ όταν τα σουτ δεν μπαίνουν. Ανησυχώ όταν παίρνουμε κακά σουτ».

Η ανωτερότητα του ΠΑΟΚ δεν αναιρείται, προς Θεού. Δίκαια κέρδισε. Για τον Άρη όμως, αυτό που έγινε στην Πυλαία ήταν ένα κακό βράδυ κόντρα σε μία μπασκετική φιλοσοφία που έχει χαρακτηρίσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια του και τον έχει καταστήσει ως την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Αυτό δεν αναιρείται ακόμα και μετά το σημερινό.

Ήταν ένα απόγευμα στο οποίο η ομάδα έπρεπε να κάνει ένα πράγμα. Να παίξει την άμυνα που την οδηγεί από το ξεκίνημα της σεζόν και με την ενέργεια που το κάνει. Δεν το έκανε και πρώτα φταίει ο ίδιος. Ο ΠΑΟΚ σουτάρει γενικά τρίποντα αλλά είχε ευστοχία παραπάνω από το φυσιολογικό. Και έτσι κέρδισε, εκμεταλλευόμενος φυσικά και την έδρα.

Υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος και για τους δύο. Στην περίπτωση του Άρη, τα μέχρι τώρα αρνητικά αποτελέσματα δεν τον φθείρουν αλλά περισσότερο αποτελούν… χάρτη που τον καθοδηγούν προς την κατεύθυνση που πρέπει. Αυτό έδειξε η Καρδίτσα και έτσι φιλοδοξεί ο Βασίλης Σπανούλης ότι θα γίνει και μετά το σημερινό.