Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης στο εβδομηκοστό τρίτο λεπτό αξιοποιώντας την ενέργεια του Νόα Λανγκ ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στον αγώνα

Η Νάπολι χρειάστηκε υπομονή για να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα απέναντι στην Τορίνο, όμως κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0 χάρη σε ένα γκολ στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης. Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ ήταν εκείνος που έκρινε το παιχνίδι στο 73ο λεπτό, αξιοποιώντας την εξαιρετική ενέργεια του Νόα Λανγκ, ο οποίος είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή μόλις 15 λεπτά νωρίτερα.

Οι δύο αναγκαστικές αλλαγές στο πρώτο μέρος

Το πρώτο ημίχρονο σημαδεύτηκε από δύο προβλήματα τραυματισμών, ένα για κάθε ομάδα. Στο 13ο λεπτό ο Αντόνιο Βεργκάρα δεν μπόρεσε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε από τον Κέβιν Ντε Μπρόινε για τη Νάπολι. Λίγο πριν από την ανάπαυλα, στο 40′, η Τορίνο έχασε με τη σειρά της τον Ραφίκ Μπελγκαλί, με τον Ζακαρία Αμπουκλάλ να παίρνει τη θέση του. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια χωρίς να έχουν καταφέρει να σκοράρουν.

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Η αλλαγή του Λανγκ έκρινε το παιχνίδι

Η Νάπολι αναζήτησε περισσότερες λύσεις από τον πάγκο στο 58′, όταν ο Ματίας Ολιβέρα αντικατέστησε τον Ραφα Μαρίν και ο Νόα Λανγκ πέρασε στη θέση του Λεονάρντο Σπινατσόλα. Η είσοδος του Ολλανδού αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς στο 73ο λεπτό δημιούργησε τη φάση από την οποία προήλθε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Ο Λανγκ βρήκε τον ΜακΤόμινεϊ και ο Σκωτσέζος μέσος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας στη Νάπολι το προβάδισμα και τελικά τους τρεις βαθμούς. Η Τορίνο δεν κατάφερε να απαντήσει στα λεπτά που απέμεναν και οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν μια δύσκολη, αλλά πολύτιμη νίκη.

Η βαθμολογία της Serie A: